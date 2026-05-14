Serie A, il TAR non decide sul derby di Roma e rinvia all'avvocatura dello Stato

Il TAR del Lazio ha deciso di non decidere. E’ questo l’esito del ricorso presentato dalla Lega Serie A nella serata di ieri contro l’ordinanza della Prefettura di Roma, che ha stabilito che il derby della capitale tra Roma e Lazio si giochi lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Una decisione motivata da ragioni di ordine pubblico e contraria alla programmazione del massimo campionato italiano, che aveva messo in calendario la sfida (insieme ad altre quattro partite per cui è richiesta la contemporaneità) per domenica 17 maggio alle ore 12.30.

Una situazione che aveva portato la Serie A a rivolgersi al TAR per impugnare la decisione del prefetto di Roma. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale non ha preso alcuna decisione, invitando l’avvocatura dello Stato a trovare con le parti una soluzione condivisa. Novità su questo fronte sono attese per la serata odierna.