Ufficiale, Ancelotti rinnova con il Brasile: contratto fino al 2030

«La Federcalcio brasiliano e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del commissario tecnico della Brazil national football team per altri quattro anni, prolungando il rapporto fino alla 2030 FIFA World Cup », si legge nel comunicato. Prima dell’inizio dei Mondiali 2026 , quindi in casa Brasile si lavora già con vista per la rassegna iridata in Spagna, Marocco e Portogallo (con sfide anche in Argentina, Paraguay e Uruguay).

«La conferma di Ancelotti alla guida della Seleção, la nazionale più titolata nella storia del calcio mondiale, rappresenta un segnale della piena fiducia riposta dalla CBF nel lavoro svolto dal tecnico italiano, nonché del consenso ottenuto presso il gruppo squadra e i tifosi brasiliani dal suo arrivo, avvenuto alla fine di maggio 2025. Dal momento del suo insediamento, Ancelotti ha assunto un ruolo centrale nel progetto di rilancio del calcio brasiliano, collaborando con diverse aree operative della federazione e costruendo un rapporto fondato su continuità, stabilità e condivisione di obiettivi», si legge nel comunicato della federcalcio brasiliana.

«Un anno fa sono arrivato in Brasile e ho capito immediatamente cosa rappresenta il calcio per questo Paese. Da allora stiamo lavorando per riportare la Seleção ai vertici del calcio mondiale. Ma la CBF e io vogliamo ancora di più: più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti fino al Mondiale del 2030. Ringrazio la CBF per la fiducia e il Brasile per l’accoglienza e l’affetto ricevuti», ha commentato Ancelotti.

Il tecnico italiano era stato nominato commissario tecnico del Brasile nel maggio 2025. Nel corso del suo primo anno alla guida della nazionale ha guidato la nazionale verdeoro in 10 partite, ottenendo cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Sotto la sua gestione, la Seleção ha realizzato 18 reti e ne ha subite 8. Ora, l’appuntamento più atteso: il Mondiale in USA, Messico e Canada.