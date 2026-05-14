Serie A, accordo per il mercato USA con Polymarket. Piattaforma che in Italia non è consentito usare

In base all’accordo, Polymarket – che non può operare sul mercato italiano – sarà il partner “ufficiale ed esclusivo” dei prediction market della Serie A negli Stati Uniti . La società potrà utilizzare loghi e marchi della Serie A sulla propria piattaforma e avrà accesso ai dati ufficiali del campionato. Genius Sports fornirà i servizi relativi ai dati nell’ambito dell’intesa.

Dopo essere diventato sponsor di maglia della Lazio nelle scorse settimane, Polymarket ha raggiunto un accordo esclusivo pluriennale con Serie A , che diventa così il terzo grande campionato calcistico a collaborare con la società quest’anno dopo la Major League Soccer statunitense e LaLiga spagnola. Lo riporta la rivista Front Office Sports.

Il presidente dello sviluppo business sportivo di Polymarket, Ari Borod, ha spiegato a Front Office Sports che la scelta di concentrarsi esclusivamente sul mercato statunitense, almeno per ora, è stata deliberata: «Vogliamo investire pesantemente nel mercato statunitense», ha dichiarato. «In futuro potrebbero esserci opportunità per accordi più ampi. Al momento siamo all’inizio della partnership. Bisogna crescere gradualmente in queste operazioni e abbiamo ritenuto che questo fosse il posto giusto per iniziare».

Per la Serie A, l’accordo con Polymarket rientra nella strategia di crescita della notorietà del campionato negli Stati Uniti. «Gli Stati Uniti rappresentano un mercato chiave per la crescita della Serie A», ha dichiarato Michele Ciccarese, direttore marketing e commerciale della Lega.

Cos’è e come funziona Polymarket

Ma come funziona Polymarket? Polymarket è una piattaforma di mercati predittivi basata su blockchain che consente agli utenti di puntare sull’esito di eventi futuri acquistando e vendendo quote legate a specifici risultati. Non si tratta, formalmente, di un bookmaker tradizionale: il sistema funziona come una sorta di borsa delle previsioni, in cui gli utenti comprano contratti “Yes” o “No” su un determinato evento.

Il prezzo di queste quote varia tra 0 e 1 dollaro e rappresenta la probabilità implicita che l’evento si verifichi secondo il mercato: ad esempio, un contratto scambiato a 0,70 indica una probabilità del 70%. Se l’esito si verifica, la quota paga 1 dollaro, altrimenti vale zero. Non esiste un banco centrale: tutto avviene tramite smart contract e token digitali, senza intermediari tradizionali.

Il funzionamento è quindi assimilabile a quello di un mercato finanziario: domanda e offerta determinano i prezzi e gli utenti possono entrare e uscire dalle posizioni prima della scadenza dell’evento. La piattaforma consente di operare su una vasta gamma di mercati, che spaziano dagli eventi politici ai risultati sportivi, dagli indicatori macroeconomici agli sviluppi tecnologici, fino agli scenari geopolitici. Esistono mercati binari (sì/no), ma anche strutture più complesse, con più esiti possibili o con intervalli di prezzo da stimare.