Ripercorrendo la storia biancoceleste, le stagioni consecutive senza coppe europee furono in totale 15 : dal 1978/79 al 1992/93 , prima che nel 1993/94 la Lazio disputasse la Coppa UEFA. La formazione della capitale tornò così in Europa dopo aver giocato nel 1978 la Coppa d’Estate , un’edizione speciale della Coppa Intertoto. Un digiuno lunghissimo rispetto ai due anni, per il momento, che vivrà la Lazio con la prossima stagione, anche se l’estate 2026 si prospetta essere molto importante per il futuro della società, visto che bisognerà capire le evoluzioni tra il futuro di Maurizio Sarri e il rapporto con i tifosi .

La sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’ Inter non è costata alla Lazio solamente il trofeo nazionale, ma anche la qualificazione alla prossima Europa League . Si prospetta quindi una stagione, la seconda consecutiva , senza una competizione europea per i biancocelesti. Un evento che non si verificava da ben 34 anni nella storia della Lazio. Inoltre, si tratta della prima volta in assoluto che ciò accade da quando Claudio Lotito ha rilevato il club nell’estate del 2004.

La storia europea della Lazio ha vissuto un rilancio in questi ultimi 34 anni, dove i biancocelesti hanno conquistato una Coppa delle Coppe (1998/99) e una Supercoppa UEFA in quella stessa estate. Inoltre, va ricordata la finale di Coppa UEFA contro l’Inter, persa per 3-0, nel 1997/98. Per quanto riguarda la Champions League, invece, il miglior risultato è il raggiungimento dei quarti di finale, giocati contro il Valencia, nel 1999/2000.

In generale, negli ultimi 34 anni, la Lazio ha partecipato otto volte alla Champions League, compresi anche i preliminari, 18 volte in Coppa UEFA/Europa League e una volta in Coppa delle Coppe, Conference League, Intertoto e Supercoppa. Questa la cronologia, anno per anno, della Lazio in Europa partendo dal 1993/94:

1993/94 – Coppa UEFA (sedicesimi di finale)

1994/95 – Coppa UEFA (quarti)

1995/96 – Coppa UEFA (sedicesimi)

1996/97 – Coppa UEFA (sedicesimi)

1997/98 – Coppa UEFA (finale)

1998/99 – Coppa delle Coppe (vinta), Supercoppa UEFA (vinta)

1999/00 – Champions League (quarti)

2000/01 – Champions League (seconda fase a gironi)

2001/02 – Champions League (fase a gironi)

2002/03 – Coppa UEFA (semifinali)

2003/04 – Champions League (fase a gironi)

2004/05 – Coppa UEFA (fase a gironi) – inizio era Lotito

2005/06 – Coppa Intertoto (semifinali)

2006/07 – nessuna competizione europea

2007/08 – Champions League (fase a gironi)

2008/09 – nessuna competizione europea

2009/10 – Europa League (fase a gironi)

2010/11 – nessuna competizione europea

2011/12 – Europa League (sedicesimi)

2012/13 – Europa League (quarti)

2013/14 – Europa League (sedicesimi)

2014/15 – nessuna competizione europea

2015/16 – Champions League (ultimo turno preliminari)

Europa League (ottavi)

Europa League (ottavi) 2016/17 – nessuna competizione europea

2017/18 – Europa League (quarti)

2018/19 – Europa League (sedicesimi)

2019/20 – Europa League (fase a gironi)

2020/21 – Champions League (ottavi)

2021/22 – Europa League (sedicesimi)

2022/23 – Europa League (fase a gironi); Conference League (ottavi)

2023/24 – Champions League (ottavi)

2024/25 – Europa League (quarti)

2025/26 – nessuna competizione europea

2026/27 – nessuna competizione europea

Prima di questa ultima pausa di almeno due stagioni, la Lazio, sotto l’era Lotito, ha partecipato a una competizione europea per otto stagioni consecutive, comprese due annate in Champions League arrivando fino agli ottavi di finale, venendo eliminata entrambe le volte dal Bayern Monaco.