Si rafforza il legame FIFA-Arabia: PIF diventa partner per i Mondiali 2026

La FIFA e il Public Investment Fund, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, hanno annunciato un nuovo accordo in vista dei Mondiali del 2026: PIF è stato infatti scelto come Official Tournament Supporter della competizione per il Nord America e l’Asia. La partnership conferma il rafforzamento dei rapporti tra FIFA e Arabia Saudita e si inserisce nella strategia di PIF di ampliare ulteriormente la propria presenza globale nello sport, con il calcio al centro dei piani di sviluppo del fondo.

L’accordo coinvolgerà anche alcune delle principali società controllate dal PIF, tra cui Savvy Games Group, il gruppo nazionale saudita dedicato al gaming e agli eSports, e Qiddiya City, il grande progetto saudita destinato a diventare la futura capitale dell’intrattenimento, dello sport e della cultura del Paese.