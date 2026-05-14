CR7 entra nel mondo dello streaming: acquistata una quota di LiveMode TV

« La missione è portare lo sport a tutti, in un modo completamente nuovo e stimolante », ha dichiarato Ronaldo. L’obiettivo è aumentare la portata e il coinvolgimento del pubblico « attraverso trasmissioni su YouTube e contenuti distribuiti su tutte le piattaforme social », ha aggiunto il calciatore dell’Al Nassr a proposito dell’operazione.

LiveModeTV è il braccio internazionale di LiveMode, l’azienda dietro la rapida crescita della piattaforma brasiliana CazéTV fondata dall’influencer Casimiro Miguel, e rappresenta parte del progetto di espansione del gruppo oltre il Brasile. LiveModeTV è stata recentemente lanciata in Portogallo per offrire gratuitamente una copertura digitale del Mondiale FIFA 2026.

Ronaldo non ha specificato l’ammontare dell’investimento effettuato per acquisire una «quota rilevante» nella società di broadcasting sportivo. L’operazione rappresenta solamente l’ultimo investimento del 41enne, il cui patrimonio è stimato intorno a 1,4 miliardi di dollari.

Le piattaforme streaming stanno costruendo sempre più portafogli legati allo sport nel tentativo di trovare nuove strade di crescita. CazéTV e LiveMode hanno introdotto un nuovo modello, basato prevalentemente sulla trasmissione gratuita di contenuti sportivi premium su YouTube, facendo affidamento sui ricavi pubblicitari e sulle sponsorizzazioni anziché sugli abbonamenti.