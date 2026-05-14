Riforma dei campionati, mutualità e sostegno ai vivai: il piano di Abete per la FIGC

Il suo programma parte dal riconoscimento del lavoro svolto da dimissionario Gabriele Gravina , ma sottolinea come molte criticità siano rimaste irrisolte: dai rapporti tra Leghe alla sostenibilità del professionismo, fino al confronto con Governo e Parlamento. Secondo Abete, la FIGC è oggi condizionata da un assetto statutario che tutela troppo gli interessi particolari e troppo poco la capacità di sintesi federale.

Giancarlo Abete mette al centro del suo documento programmatico per la FIGC una questione politica prima ancora che sportiva: la Federazione deve tornare ad avere la capacità di decidere nell’interesse generale del calcio italiano. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, candidato alla guida della Federcalcio, ha individuato nella frammentazione tra le componenti uno dei principali ostacoli alla modernizzazione del sistema. Un aspetto che Abete ha esposto in un documento di 26 pagine a corredo della sua candidatura alla presidenza della Federcalcio.

Uno dei passaggi più netti riguarda la Serie A. Abete ricorda che l’ultima assemblea statutaria ha aumentato il peso della massima lega, riconoscendole anche la possibilità di bloccare norme che la riguardano direttamente. Una scelta che, secondo il documento, rischia di rendere impossibile qualsiasi intervento federale sulla componente di vertice.

Il secondo grande tema è la riforma dei campionati. Il documento evidenzia come l’Italia abbia un’area professionistica molto più ampia rispetto ad altri Paesi europei e propone un ridimensionamento programmato, senza scorciatoie e senza ledere i diritti dei club che hanno investito. Il punto è legato alla sostenibilità: il sistema professionistico perde circa 730 milioni di euro, con criticità particolarmente pesanti in Serie B e Serie C.

Abete insiste poi sulla crisi tecnica del calcio italiano. La mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale viene letta come conseguenza di problemi strutturali: età media elevata, troppi stranieri non selezionabili, pochi under 21 italiani impiegati in Serie A, scarsa valorizzazione internazionale dei giovani formati nei vivai. La soluzione passa da una revisione profonda del Settore Tecnico e del Settore Giovanile, con più attenzione ai formatori e alle fasce tra i 5 e i 12 anni.

Tra le proposte operative spiccano:

più corsi per allenatori su tutto il territorio;

accesso alla formazione entro sei mesi dalla domanda;

almeno il 50% della parte teorica online;

modelli modulari e flessibili per lavoratori, studenti e volontari;

maggiore riconoscimento economico per le società formatrici.

Un capitolo centrale riguarda il calcio dilettantistico. Abete segnala gli effetti del Decreto 36: aumento dei costi, più burocrazia, nuove responsabilità per dirigenti e società, peso crescente dei costi energetici. Per evitare una crisi del movimento di base, il documento chiede semplificazioni, sanatorie sugli adempimenti pregressi, interventi fiscali e strumenti di sostegno proporzionati alla realtà delle società dilettantistiche.

Sul piano economico, il programma guarda a nuove risorse: recupero di una quota dalle scommesse sportive, destinazione di parte delle sanzioni contro la pirateria a impiantistica e settori giovanili, revisione della ripartizione dei diritti audiovisivi, sgravi fiscali, contribuzione agevolata e tetto ai compensi dei procuratori.

Abete affronta anche il tema delle seconde squadre, giudicando il progetto poco chiaro e privo di una programmazione pluriennale. Per il candidato serve definire meglio numero, obiettivi, utilizzo dei giovani italiani e impatto su Serie B, Serie C e Serie D. Per il Club Italia, invece, la proposta è netta: non dovrebbe più essere il presidente federale, né un soggetto politico legato al Consiglio Federale, a guidare direttamente l’area tecnica delle Nazionali. Serve una gestione manageriale, con budget definito e responsabilità chiare.