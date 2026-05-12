Elezioni FIGC, la Serie B appoggia Malagò: l’ex presidente del Coni ha il 53% dei voti

«La LNPB comunica il completamento del percorso avviato nelle scorse settimane in vista dell’Assemblea elettiva federale del 22 giugno, incentrato su metodo e contenuti e concretizzatosi nella stesura di un documento programmatico».

Dopo Serie A, Allentori e Calciatori, anche la Serie B si schiera a favore di Giovanni Malagò nella corsa a presidente della FIGC. Lo ha spiegato la lega cadetta, in una nota.

L’ex numero uno del Coni ha infatti la preferenza al momento di circa il 53% dei voti: il 17,1% della Serie A (considerando l’appoggio di 19 club su 20), il 20% in mano all’AIC, il 10% in mano all’AIAC e il 6% in mano alla Serie B. Al momento non si è espressa la Lega Pro, che ha preferito aspettare il programma, mentre la Lega Dilettanti appoggia Abete.

I pesi elettorali complessivi infatti sono i seguenti:

Serie A – 18%;

– 18%; Serie B – 6%;

– 6%; Lega Pro – 12%;

– 12%; LND – 34%;

– 34%; Calciatori – 20%;

– 20%; Allenatori – 10%.

Il Presidente Federale sarà eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. L’elezione del presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea.