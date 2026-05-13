Alcione e Seregno siglano una partnership per valorizzare i giovani talenti

L’intesa riguarda in particolare lo sviluppo della Prima Squadra del Seregno e dei calciatori Under 23 provenienti dal settore giovanile dell’Alcione e dello stesso club brianzolo. Un progetto che punta a mettere insieme l’esperienza di una società professionistica in crescita costante e la progettualità di una realtà storica come il Seregno, capace di ottenere subito un salto di categoria dopo la rifondazione.

Una collaborazione innovativa, costruita attorno a una visione condivisa di crescita, valorizzazione dei giovani e sviluppo sostenibile. È su queste basi che Alcione Milano e Seregno FBC hanno annunciato un nuovo Accordo di Cooperazione in vista della stagione 2026/27, con l’obiettivo di creare una sinergia tecnica e competitiva tra le due realtà.

Per l’Alcione, la partnership rappresenta un ulteriore tassello nel percorso del progetto Orangeneration, ampliando le opportunità di crescita per i giovani talenti del club attraverso una filiera tecnica più completa e un contesto competitivo coerente con la filosofia della società.

Per il Seregno, invece, l’accordo viene considerato un’accelerazione strategica nel percorso di sviluppo della Prima Squadra, senza rinunciare ai principi che hanno guidato la rinascita del club: sostenibilità e centralità dei giovani. La società manterrà infatti piena autonomia gestionale e sportiva, condividendo però con l’Alcione la selezione di alcuni profili Under 23 da inserire nella rosa impegnata nel campionato di Eccellenza.

Il presidente dell’Alcione Milano, Giulio Gallazzi, ha spiegato la filosofia dell’operazione: «Abbiamo voluto dare vita a qualcosa che nel panorama calcistico lombardo non è ordinario, ma perfettamente coerente con la nostra idea di sviluppo, partecipato e condiviso. Questa partnership ci consente di offrire continuità, qualità, metodo e mentalità vincente al percorso di crescita dei nostri giovani talenti. Serviva un ambiente competitivo e un contesto che condividesse la nostra ambizione e la nostra cultura del lavoro fondata sulla valorizzazione dei giovani. Potevamo farlo da soli, ma abbiamo trovato una grande comunione d’intenti con il Seregno FBC, e siamo felici di lavorare insieme per realizzare un progetto concreto e ambizioso».

Sulla stessa linea anche il presidente del Seregno, Claudio Pozzi, che ha sottolineato l’importanza dell’accordo per il futuro della Prima Squadra: «Abbiamo concordato con l’Alcione una formula innovativa per ringiovanire ulteriormente la nostra Prima Squadra, rimanendo focalizzati sulla nostra missione che è la crescita dei talenti, accanto ai nostri “senatori” che con la loro esperienza ci porteranno auspicabilmente a migliorare il piazzamento ottenuto nella stagione appena terminata».