C’è una nuova funzionalità di Google che permette agli utenti di personalizzare in parte le notizie visualizzate nei risultati di ricerca e su Discover, dando maggiore spazio alle testate considerate più affidabili e rilevanti.

Si chiama “Fonti preferite” ed è uno strumento che consente di segnalare a Google i siti d’informazione che si desidera vedere più spesso nei box “Notizie principali” e nella sezione “Dalle tue fonti”.

Da oggi è possibile aggiungere anche Calcio e Finanza tra le proprie fonti preferite.

Per farlo basta cliccare qui e selezionare la casella dedicata a Calcio e Finanza.

In questo modo gli articoli e le analisi di Calcio e Finanza compariranno con maggiore frequenza all’interno delle ricerche Google, su Google News e su Discover. Non si tratta di una personalizzazione totale dei risultati: Google continuerà a mostrare anche contenuti di altre testate. Tuttavia, le fonti selezionate dagli utenti avranno maggiore visibilità rispetto a oggi.