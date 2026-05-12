C’è una nuova funzionalità di Google che permette agli utenti di personalizzare in parte le notizie visualizzate nei risultati di ricerca e su Discover, dando maggiore spazio alle testate considerate più affidabili e rilevanti.
Si chiama “Fonti preferite” ed è uno strumento che consente di segnalare a Google i siti d’informazione che si desidera vedere più spesso nei box “Notizie principali” e nella sezione “Dalle tue fonti”.
Da oggi è possibile aggiungere anche Calcio e Finanza tra le proprie fonti preferite.
Per farlo basta cliccare qui e selezionare la casella dedicata a Calcio e Finanza.
In questo modo gli articoli e le analisi di Calcio e Finanza compariranno con maggiore frequenza all’interno delle ricerche Google, su Google News e su Discover. Non si tratta di una personalizzazione totale dei risultati: Google continuerà a mostrare anche contenuti di altre testate. Tuttavia, le fonti selezionate dagli utenti avranno maggiore visibilità rispetto a oggi.
La nuova funzione rappresenta anche un modo per costruire un’informazione più vicina ai propri interessi, premiando le testate considerate più autorevoli sui temi che si seguono quotidianamente.
Per Calcio e Finanza significa poter rafforzare ulteriormente il rapporto con i lettori interessati al business dello sport, all’economia del calcio, ai diritti TV, agli stadi, alla finanza dei club, alle sponsorship e più in generale alle dinamiche economiche dell’industria sportiva.
Non esiste inoltre un limite al numero di fonti che possono essere aggiunte alle preferenze di Google: ogni utente può selezionare liberamente le testate che desidera seguire più frequentemente.
Come aggiungere Calcio e Finanza alle fonti preferite di Google:
- clicca su questo link;
- accedi con il tuo account Google;
- seleziona la casella relativa a Calcio e Finanza;
- conferma la scelta.
In alternativa, è possibile effettuare manualmente la procedura direttamente dalla ricerca Google:
- cerca una notizia su Google;
- individua il box “Notizie principali”;
- clicca sull’icona presente accanto al box;
- cerca “Calcio e Finanza”;
- seleziona la testata tra le fonti preferite.
La stessa procedura può essere utilizzata anche per aggiungere Sport e Finanza o altre fonti informative considerate affidabili.