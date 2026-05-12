Resta sempre aggiornato: aggiungi Calcio e Finanza tra le fonti preferite su Google

Una nuova funzionalità consente di trovare le notizie dalle testate che si considerano più affidabili tra i risultati di ricerca. Ecco come fare per aggiungere Calcio e Finanza tra le fonti preferite.

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Redazione
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Calcio e Finanza

C’è una nuova funzionalità di Google che permette agli utenti di personalizzare in parte le notizie visualizzate nei risultati di ricerca e su Discover, dando maggiore spazio alle testate considerate più affidabili e rilevanti.

Si chiama “Fonti preferite” ed è uno strumento che consente di segnalare a Google i siti d’informazione che si desidera vedere più spesso nei box “Notizie principali” e nella sezione “Dalle tue fonti”.

Da oggi è possibile aggiungere anche Calcio e Finanza tra le proprie fonti preferite.

Per farlo basta cliccare qui e selezionare la casella dedicata a Calcio e Finanza.

In questo modo gli articoli e le analisi di Calcio e Finanza compariranno con maggiore frequenza all’interno delle ricerche Google, su Google News e su Discover. Non si tratta di una personalizzazione totale dei risultati: Google continuerà a mostrare anche contenuti di altre testate. Tuttavia, le fonti selezionate dagli utenti avranno maggiore visibilità rispetto a oggi.

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

La nuova funzione rappresenta anche un modo per costruire un’informazione più vicina ai propri interessi, premiando le testate considerate più autorevoli sui temi che si seguono quotidianamente.

Per Calcio e Finanza significa poter rafforzare ulteriormente il rapporto con i lettori interessati al business dello sport, all’economia del calcio, ai diritti TV, agli stadi, alla finanza dei club, alle sponsorship e più in generale alle dinamiche economiche dell’industria sportiva.

Non esiste inoltre un limite al numero di fonti che possono essere aggiunte alle preferenze di Google: ogni utente può selezionare liberamente le testate che desidera seguire più frequentemente.

Come aggiungere Calcio e Finanza alle fonti preferite di Google:

  • clicca su questo link;
  • accedi con il tuo account Google;
  • seleziona la casella relativa a Calcio e Finanza;
  • conferma la scelta.

Come aggiungere Calcio e Finanza su Google

In alternativa, è possibile effettuare manualmente la procedura direttamente dalla ricerca Google:

  • cerca una notizia su Google;
  • individua il box “Notizie principali”;
  • clicca sull’icona presente accanto al box;

  • cerca “Calcio e Finanza”;

Come seguire Calcio e Finanza su Google 3

  • seleziona la testata tra le fonti preferite.

La stessa procedura può essere utilizzata anche per aggiungere Sport e Finanza o altre fonti informative considerate affidabili.

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