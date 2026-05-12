Dalla maglia dell’Inter campione d’Italia a quella del Barcellona campione di Spagna 2025-2026. Prosegue il viaggio di Vamos Group e Calcio e Finanza dentro il business delle sponsorizzazioni sportive con “Inside the Jersey”, la serie di report dedicata alle partnership di maglia dei grandi club europei. Dopo l’analisi del caso Betsson x Inter, il nuovo approfondimento è dedicato alla partnership tra Spotify e Barcellona (clicca qui per scaricare il report gratuitamente), uno degli accordi di sponsorship più innovativi del calcio mondiale.

L’uscita del report coincide con il successo del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid del 10 maggio, vittoria che ha consegnato ai blaugrana il titolo della Liga. Una partita che ha rappresentato anche l’ennesima dimostrazione della strategia di “jersey takeover” costruita da Spotify insieme al club catalano: sulle maglie del Barcellona, al posto del tradizionale logo Spotify, è comparso infatti il logo “OR” della cantante Olivia Rodrigo, trasformando la maglia in uno strumento di marketing culturale globale.

Dentro la partnership Spotify x Barcellona

Come spiegato nel report realizzato da Vamos Group per Calcio e Finanza, la sponsorship tra Spotify e Barcellona non è soltanto un accordo commerciale tradizionale, ma un progetto integrato che unisce calcio, musica, entertainment e costruzione culturale del brand.

L’accordo, firmato nel 2022 e successivamente esteso fino al 2030, comprende non solo il front jersey sponsorship ma anche i naming rights dello Spotify Camp Nou, la presenza del brand sulle maglie da allenamento e una serie di attivazioni speciali che hanno ridefinito il concetto stesso di sponsorship sportiva.

Tra queste c’è proprio il modello del “Jersey Takeover”: in occasione di eventi e partite selezionate, il logo Spotify lascia spazio a quello di artisti musicali globali. Prima di Olivia Rodrigo erano stati coinvolti Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay e Travis Scott, trasformando la maglia del Barcellona in un asset culturale e mediatico molto più potente rispetto a una tradizionale esposizione pubblicitaria.

Nel report (clicca qui per scaricarlo gratuitamente) viene spiegato come questa strategia consenta a Spotify di andare oltre il concetto classico di visibility sponsor: il logo non è più soltanto presenza mediatica, ma diventa conversazione, evento e contenuto culturale condivisibile sui social e sulle piattaforme digitali.

I contenuti del report

Il report “Spotify x Barcellona – Quando la maglia smette di essere pubblicità e diventa cultura” affronta i seguenti temi:

la struttura economica e strategica dell’accordo tra Spotify e Barcellona;

il modello “Jersey Takeover” e le sue attivazioni con gli artisti internazionali;

il ruolo del naming rights dello Spotify Camp Nou;

il legame tra sponsorship sportiva, streaming musicale e cultura pop;

l’utilizzo della maglia femminile del Barcellona come asset commerciale;

l’integrazione tra sponsorship, ESG e attivazioni sociali;

la misurazione del valore attraverso il framework proprietario sviluppato da Vamos Group;

i principali insegnamenti operativi per club, sponsor e agenzie.

Il report scaricabile gratuitamente

Il nuovo “Inside the Jersey” dedicato a Spotify x Barcellona (clicca qui per scaricarlo gratuitamente) è pensato per professionisti del marketing sportivo, CMO, brand manager, advisor, club e agenzie che vogliono comprendere come sta cambiando il valore delle sponsorship sportive nell’era della creator economy e dell’intrattenimento multipiattaforma.

Ma il linguaggio diretto e l’approccio divulgativo lo rendono anche uno strumento utile per tifosi e appassionati interessati ad approfondire i meccanismi economici e strategici dietro alcune delle partnership più iconiche del calcio europeo.