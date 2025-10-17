Barça, rinnovo con Spotify: main sponsor fino al 2030 e naming rights al 2034

Il club catalano ha annunciato il prolungamento della partnership con il colosso dello streaming. Lo stadio si chiamerà ancora Spotify Camp Nou.

Di
Redazione
Marketing
Onefootball
(Foto: David Ramos/Getty Images)

Dopo tre anni di collaborazione, il Barcellona e Spotify hanno deciso di prolungare la loro partnership fino al 2030. L’accordo riguarda le maglie delle prime squadre maschile e femminile, oltre al logo dell’azienda svedese di streaming musicale che continuerà a campeggiare sul fronte delle divise da allenamento.  

I naming rights dello “Spotify Camp Nou” resteranno invece validi fino al 2034, mentre lo stadio — cuore del progetto Espai Barça — continua a trasformarsi in una delle strutture sportive e di intrattenimento più moderne e riconosciute al mondo. 

Barça e Spotify condividono una forte vocazione globale: entrambe le realtà vantano centinaia di milioni di fan e utenti sparsi in ogni continente. La collaborazione consente di rafforzare la presenza in mercati strategici, generando sinergie con un impatto internazionale e avvicinando nuove fasce di pubblico, sempre nel segno dell’unione tra calcio e musica. 

Dal 2022, anno di inizio della partnership, il legame tra il club catalano e la piattaforma di streaming ha dato vita a iniziative diverse iniziative, capaci di superare i confini della tradizionale sponsorizzazione sportiva. Dalle maglie speciali dedicate ad artisti come Drake e Rosalía, fino ai concerti e alle campagne digitali condivise, il progetto ha reso ancora più tangibile la connessione tra passione calcistica e cultura musicale. 

L’estensione dell’accordo – si legge in una nota ufficiale – testimonia la volontà comune di esplorare nuove modalità di interazione tra tifosi, sport e musica, offrendo esperienze sempre più immersive e globali. Con la riapertura del rinnovato Spotify Camp Nou ormai all’orizzonte e una nuova generazione di giovani talenti pronti a emergere, il Barcellona e Spotify guardano insieme al futuro, decisi a inaugurare una nuova era per il club e la sua comunità mondiale. 

