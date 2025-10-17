Dopo tre anni di collaborazione, il Barcellona e Spotify hanno deciso di prolungare la loro partnership fino al 2030. L’accordo riguarda le maglie delle prime squadre maschile e femminile, oltre al logo dell’azienda svedese di streaming musicale che continuerà a campeggiare sul fronte delle divise da allenamento.

I naming rights dello “Spotify Camp Nou” resteranno invece validi fino al 2034, mentre lo stadio — cuore del progetto Espai Barça — continua a trasformarsi in una delle strutture sportive e di intrattenimento più moderne e riconosciute al mondo.

Barça e Spotify condividono una forte vocazione globale: entrambe le realtà vantano centinaia di milioni di fan e utenti sparsi in ogni continente. La collaborazione consente di rafforzare la presenza in mercati strategici, generando sinergie con un impatto internazionale e avvicinando nuove fasce di pubblico, sempre nel segno dell’unione tra calcio e musica.

Dal 2022, anno di inizio della partnership, il legame tra il club catalano e la piattaforma di streaming ha dato vita a iniziative diverse iniziative, capaci di superare i confini della tradizionale sponsorizzazione sportiva. Dalle maglie speciali dedicate ad artisti come Drake e Rosalía, fino ai concerti e alle campagne digitali condivise, il progetto ha reso ancora più tangibile la connessione tra passione calcistica e cultura musicale.

L’estensione dell’accordo – si legge in una nota ufficiale – testimonia la volontà comune di esplorare nuove modalità di interazione tra tifosi, sport e musica, offrendo esperienze sempre più immersive e globali. Con la riapertura del rinnovato Spotify Camp Nou ormai all’orizzonte e una nuova generazione di giovani talenti pronti a emergere, il Barcellona e Spotify guardano insieme al futuro, decisi a inaugurare una nuova era per il club e la sua comunità mondiale.