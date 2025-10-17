Il Milan ha annunciato in questi giorni il rinnovo della propria partnership con Emirates. Grazie alla nuova intesa – che come svelato da Calcio e Finanza prenderà il via nel 2026 e durerà fino al 2031 – il rapporto tra le due società supererà i 20 anni di durata. L’esordio di Emirates sulla divisa rossonera è datato 2007 e da lì in avanti, club e compagnia aerea non si sono più separati.

Come raccontato da questa testata, grazie a questo rinnovo di contratto il Milan vedrà crescere anche il corrispettivo versato da Emirates come sponsor di maglia. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 dovrebbe avere portato nelle casse rossonere circa 20-25 milioni di euro, cifra che crescerà a 30 milioni di euro nel 2025/26.

Questa è la cifra massima che era stata indicata dopo il rinnovo del 2022, un dato a salire negli anni. Cifra che crescerà anche con il rinnovo, dal momento in cui è previsto che la base di partenza dal 2026/27 sia di 35 milioni di euro, l’incasso maggiore (a meno di nuove partnership da parte di altri club) per una società di Serie A.

Quanto vale la maglia del Milan? Le cifre degli sponsor

Ma quanto varrà dunque la maglia del Milan? Detto di Emirates, il club rossonero ha sottoscritto negli anni altri accordi per la divisa da gioco. Innanzitutto, c’è la partnership di lunga durata con Puma, che nella stagione 2023/24 ha garantito 25,2 milioni di euro. A questa si aggiungono i 5 milioni ciascuno che, secondo indiscrezioni, sono versati da MSC e da Bitpanda.

Sulla base di queste cifre, la maglia del Milan ha avuto un valore compreso tra i 55 e i 60 milioni di euro nella stagione 2024/25. La cifra si alzerà a 65 milioni di euro circa nella stagione attualmente in corso, per poi arrivare a superare i 70 milioni di euro con il via della stagione 2026/27.