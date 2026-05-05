Inizia dall’Inter campione d’Italia 2025-2026 il viaggio di Vamos Group e Calcio e Finanza tra le sponsorizzazioni di maglia dei club italiani ed europei. A partire da oggi gli esperti di Vamos, sport activation company specializzata in sponsorship strategy e attivazioni esperienziali fondata da Roberto Aliprandi, accompagneranno infatti i lettori di Calcio e Finanza nell’affascinante mondo delle sponsorizzazione di maglia, attraverso la serie di report “Inside the jersey” (clicca qui per scaricare il primo report) dedicati all’approfondimento degli aspetti economici, strategie di visibilità e attivazione e ritorno sugli investimenti.

Dentro la partnership tra Inter e Betsson Sport

Si parte dunque dalla partnership tra l’Inter e Betsson, una sponsorship siglata nel luglio del 2024, subito dopo la conquista della seconda stella da parte della società nerazzurra. Si tratta una delle partnership più rilevanti degli ultimi anni in Serie A: oltre 110 milioni di euro di investimento per un obiettivo chiaro — costruire awareness e credibilità in un mercato regolamentato e complesso.

Il report di Vamos Group ricostruisce strategia, attivazioni e risultati della sponsorship, andando oltre la superficie mediatica per valutare dove si crea e dove si perde valore.

I contenuti del report

Il report sulla partnership Inter Betsson (clicca qui per scaricarlo) affronta i seguenti argomenti:

l’analisi degli obiettivi dichiarati e implicit i del brand

i del brand la scomposizione delle leve di attivazione (maglia, ambassador, CSR, media)

(maglia, ambassador, CSR, media) la stima del ROI attraverso il framework proprietario di Vamos Group

attraverso il framework proprietario di Vamos Group una lettura critica di cosa ha funzionato , cosa manca e dove si spreca valore

, e takeaway operativi per brand, club e agenzie che valutano investimenti simili

Il report sulla partnership Betsson Inter scaricabile gratuitamente

Il report di Vamos Group sulla partnership tra Betsson Sport e Inter è uno strumento pensato principalmente per coloro che lavorano nell’industria del calcio e dello sport:: CMO, brand manager, club, advisor e media che vogliono approcciare la sponsorship sportiva in modo strutturato, misurabile e difendibile. Ma il linguaggio chiaro, rigoroso ma non eccessivamente tecnico, ne fa un lavoro di interesse anche per tifosi e appassionati di calcio che vogliono approfondire il dietro le quinte dello sport business.