«La maglia è l'asset più potente del marketing sportivo. Va scelta con metodo e attivata con ambizione»

R. “Siamo un activation partner con una forte componente advisory. Non partiamo dall’asset da vendere, partiamo dal problema da risolvere per il brand. Molte realtà in questo mercato vendono visibilità: noi lavoriamo sulla qualità della decisione di investimento. Prima di parlare di maglia, chiediamo: questa partnership è sostenibile nel tempo? È misurabile in termini di impatto reale sul business e sulla reputazione? Il nostro ruolo è ridurre il rischio delle scelte di sponsorship e aumentare la probabilità che generino valore concreto, non semplice esposizione.”

Risposta. “Perché confondono la domanda giusta con quella sbagliata. Quando un brand inizia a valutare una sponsorship di maglia, la prima domanda che si pone è quasi sempre: ‘Quanto mi costa?’ o al massimo ‘Quanta visibilità mi dà?’. La domanda giusta è un’altra: ‘Questa scelta è coerente con dove voglio posizionare il brand nei prossimi tre-cinque anni?’ Se non partiamo da lì, tutto il resto — la negoziazione, l’attivazione, la misurazione — è costruito su una base fragile”.

Domanda. Aliprandi, il mercato delle jersey sponsorship in Serie A è in piena accelerazione. Eppure lei sostiene che molti brand stiano affrontando queste decisioni nel modo sbagliato. Perché?

Un rimbalzo atteso, trainato dai rinnovi dei top club e dall’ingresso di nuovi operatori. Ma dietro i numeri record si nasconde una domanda che poche aziende si pongono davvero: quella maglia, per quel brand, in quel momento, è davvero la scelta giusta? Roberto Aliprandi , founder di Vamos Group — sport activation partner specializzato in sponsorship strategy e attivazioni esperienziali — prova a rispondere.

La jersey sponsorship nel calcio: asset ambito, rischio sottovalutato

D. Il calcio domina il mercato delle sponsorship sportive in Italia con una quota superiore al 55%. Cosa rende la maglia un asset così unico rispetto ad altri formati?

R. “Perché la maglia non è solo visibilità: è identità. È l’unico asset che il tifoso sceglie attivamente di indossare, comprare e portare con sé nella vita quotidiana. Questo genera un livello di prossimità emotiva e di legittimazione del brand che nessun altro formato media riesce a replicare: non uno spot televisivo, non un banner digitale, non una LED a bordo campo. La maglia ha un’esposizione mediatica enorme — pensate alle ore di trasmissione in diretta della Serie A, al mercato globale dei contenuti sportivi — ma soprattutto ha una dimensione umana: la indossa il tifoso, la indossano i bambini. Questo contatto fisico con le persone è straordinario. Ma è anche il motivo per cui una scelta sbagliata di maglia non è solo un investimento inefficiente: è un errore di posizionamento che può durare anni.”

D. In che modo una jersey sponsorship calcistica può creare valore reale per un brand, al di là dei semplici dati di audience?

R. “Guardiamo tre dimensioni. Prima: impatto sul posizionamento — la maglia non cambia solo la percezione del brand in astratto, ma la cambia in un contesto emotivo preciso, quello della passione sportiva. Seconda: qualità dell’audience raggiunta — non tutte le fanbase sono uguali per un brand; il dato demografico, geografico e valoriale della tifoseria conta quanto il numero. Terza: le attivazioni downstream — quelle che trasformano la presenza sulla maglia in relazione con la community, contenuti, esperienze, opportunità B2B nel territorio. Se una maglia non è attivata e misurata su questi tre livelli, è uno spreco di potenziale. Il logo sulla divisa è solo il punto di partenza.”