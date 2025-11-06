Inter, da Betsson a Nike: i ricavi ufficiali da sponsor nel 2024/25

L’Inter ha chiuso il bilancio della stagione 2024/25 con il primo utile della sua storia recente. Il club nerazzurro – grazie anche a ricavi record per 567 milioni di euro, in gran parte legati ai risultati sportivi eccezionali – ha fatto registrare un risultato netto positivo di poco inferiore ai 35 milioni di euro.

Tra le voci di rilievo all’interno del valore della produzione, spiccano anche i ricavi commerciali. Nel caso dell’Inter, questa cifra si è attestata a poco più di 132 milioni di euro per la stagione 2024/25. Parliamo di sponsorizzazioni per oltre 88 milioni di euro e di proventi commerciali e royalties per oltre 44 milioni di euro.

Se nel bilancio consolidato non sono presenti i dettagli di incasso per singolo sponsor, un quadro più preciso è quello che si rileva dal bilancio al 30 giugno 2025 di Inter Media and Communication, consultato da Calcio e Finanza. Si tratta della società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor del club nerazzurro.

Nel dettaglio, il primo dato interessante che si può rilevare è la cifra ufficiale versata da Betsson per il primo anno da sponsor di maglia dell’Inter: oltre 27 milioni di euro. Tra le voci principali ci sono inoltre i circa 20 milioni versati da Nike (più una quota non specificata che rientra nella voce Licensing) e i 29 milioni di euro derivanti dagli accordi con partner quali BPER, Konami, Qatar Airways e molti altri.

Inter ricavi sponsor – Tutte le cifre, da Betsson a Nike

Di seguito, le voci principali per quanto riguarda gli sponsor di maglia dell’Inter: