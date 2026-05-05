La Procura della Corte dei Conti indaga sull’Arena Santa Giulia: ipotesi danno erariale

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un’istruttoria per ipotesi di danno erariale sull’Arena Santa Giulia. Lo riporta l’Ansa. Al centro in particolare c’è il tema dei cosiddetti “extracosti”, coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro, legati alla costruzione della struttura che ha ospitato l’impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Per questo è in corso un’attività della Gdf di Milano che sta acquisendo, attraverso un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano.

A fine febbraio scorso, era emerso da notizie di stampa che Evd Milan Srl, del gruppo Eventim, ossia la multinazionale proprietaria dell’Arena, avrebbe richiesto 134 milioni di euro di “extra costi” rispetto a quelli preventivati, da coprire, dunque, con finanziamenti pubblici da parte degli enti statali coinvolti nella gestione dell’evento olimpico. Anche se poi, sempre da quanto era emerso, un’analisi tecnica degli uffici comunali aveva calcolato una cifra più bassa, di poco superiore ai 50 milioni. Su questi aspetti, comunque, la Procura regionale lombarda della Corte dei Conti, guidata da Paolo Evangelista, ha deciso di aprire un’istruttoria contabile per verificare eventuali profili di danno erariale proprio sulla questione degli “extra costi” a carico del pubblico e non del privato.