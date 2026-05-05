Parma da record su YouTube: superato 1 milione di visualizzazioni ad aprile

Nel mese di aprile 2026, il canale YouTube del Parma Calcio ha superato per la prima volta 1 milione di visualizzazioni mensili, raggiungendo un traguardo significativo nel percorso digitale del club ducale.
Un risultato che assume ancora più valore se letto nel contesto della storia del canale, la cui media si attestava fino a pochi mesi fa su numeri inferiori. Un obiettivo raggiunto in anticipo rispetto alle previsioni interne, «ma che ci spinge e ci motiva a crescere sempre di più e di rendere accessibile e visibile il mondo Parma Calcio a sempre più tifosi, appassionati e semplici curiosi. Alla base di questa crescita c’è un lavoro strutturato, costruito negli ultimi mesi attraverso due direttrici chiare e complementari», si legge in una nota della società.
Da una parte, il rafforzamento dei contenuti Long Form, sempre più centrali nella proposta editoriale. Format come Parma Roots e Mate Chef, insieme ai contenuti in lingua – come lo speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Lingua Spagnola – hanno contribuito ad ampliare il racconto del club, affiancandosi a Match Movie sempre più ricchi e immersivi, capaci di unire il racconto della partita a prospettive inedite, come le “Cam” dedicate ai singoli protagonisti in campo.
Dall’altra, una spinta decisa sugli Shorts, che stanno giocando un ruolo determinante nell’ampliare la reach e nell’aprire il canale a nuovi pubblici, favorendo dinamiche di scoperta sempre più rapide e trasversali. E’ nato così un ecosistema editoriale sempre più definito, costruito su due anime distinte ma perfettamente integrate:
- un feed Long Form, pensato per approfondire, raccontare le storie dall’interno del mondo gialloblu e costruire valore nel tempo;
- un feed Shorts, dinamico e immediato, capace di intercettare nuovi spettatori e moltiplicare le occasioni di contatto.
Nel dettaglio, i contenuti Long Form stanno dimostrando anche una crescente capacità di superare i confini nazionali. La puntata di Parma Roots dedicata a Suzuki ha superato quota 10mila visualizzazioni, mentre Mate Chef ha raccolto riscontri estremamente positivi, confermando l’interesse del pubblico per uno sguardo più autentico e dietro le quinte. In questa direzione si inserisce anche il buon andamento dei video Training, recentemente reintrodotti e subito apprezzati dalla community.
«Quello raggiunto non è soltanto un risultato numerico, ma un segnale chiaro: YouTube sta diventando, sempre di più, una piattaforma editoriale centrale all’interno dell’ecosistema del Club. Uno strumento destinato a evolversi ulteriormente, trasformandosi da canale di distribuzione a hub creativo per contenuti originali, con un impatto diretto sulla visibilità di Parma Calcio e su nuove opportunità di attivazione anche per partner strategici, progetti di brand e di tutte le aree di Parma Calcio», ha concluso il club.