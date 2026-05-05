Parma da record su YouTube: superato 1 milione di visualizzazioni ad aprile

Un risultato che assume ancora più valore se letto nel contesto della storia del canale, la cui media si attestava fino a pochi mesi fa su numeri inferiori. Un obiettivo raggiunto in anticipo rispetto alle previsioni interne, « ma che ci spinge e ci motiva a crescere sempre di più e di rendere accessibile e visibile il mondo Parma Calcio a sempre più tifosi, appassionati e semplici curiosi. Alla base di questa crescita c’è un lavoro strutturato, costruito negli ultimi mesi attraverso due direttrici chiare e complementari », si legge in una nota della società.

Da una parte, il rafforzamento dei contenuti Long Form, sempre più centrali nella proposta editoriale. Format come Parma Roots e Mate Chef, insieme ai contenuti in lingua – come lo speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Lingua Spagnola – hanno contribuito ad ampliare il racconto del club, affiancandosi a Match Movie sempre più ricchi e immersivi, capaci di unire il racconto della partita a prospettive inedite, come le “Cam” dedicate ai singoli protagonisti in campo.

Dall’altra, una spinta decisa sugli Shorts, che stanno giocando un ruolo determinante nell’ampliare la reach e nell’aprire il canale a nuovi pubblici, favorendo dinamiche di scoperta sempre più rapide e trasversali. E’ nato così un ecosistema editoriale sempre più definito, costruito su due anime distinte ma perfettamente integrate:

un feed Long Form, pensato per approfondire, raccontare le storie dall’interno del mondo gialloblu e costruire valore nel tempo;

un feed Shorts, dinamico e immediato, capace di intercettare nuovi spettatori e moltiplicare le occasioni di contatto.

Nel dettaglio, i contenuti Long Form stanno dimostrando anche una crescente capacità di superare i confini nazionali. La puntata di Parma Roots dedicata a Suzuki ha superato quota 10mila visualizzazioni, mentre Mate Chef ha raccolto riscontri estremamente positivi, confermando l’interesse del pubblico per uno sguardo più autentico e dietro le quinte. In questa direzione si inserisce anche il buon andamento dei video Training, recentemente reintrodotti e subito apprezzati dalla community.