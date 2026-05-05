Dal Napoli a Como e Juve, si infiamma la lotta Champions: quanto vale qualificarsi

A tre giornate dal termine della Serie A 2025/26, mentre l’Inter si è già laureata Campione d’Italia, ci sono ancora alcuni verdetti fondamentali da scrivere. Su tutti quelli relativi alla corsa all’Europa, con sette squadre (tra campionato e Coppa Italia, considerando anche Atalanta e Lazio) ancora in lotta per i piazzamenti che garantiscono posti in Champions League, Europa League e Conference League.
Come noto, l’obiettivo primario delle squadre che prendono parte a questa volata è la qualificazione alla Champions League, il torneo UEFA per club più ricco. Prendere parte alla competizione sposta molto sul fronte economico e in termini di programmazione, soprattutto nell’ottica del calciomercato estivo in entrata e in uscita.
Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, sono cinque le squadre ancora matematicamente in corsa per tre posti in Champions: Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como, in rigoroso ordine di classifica. Tra queste, il Napoli di Conte ha un piede e mezzo nel torneo, mentre per il Como la scalata è decisamente più dura e – a meno di colpi di scena – la corsa sarà ridotta a tre squadre, per due posti.
Ma quanto vale per questi club la qualificazione? A quanto ammonterebbero i bonus minimi in caso di accesso al torneo? La base di partenza è uguale per tutti e prevede quasi 19 milioni di euro tra il bonus per la partecipazione alla competizione e la quota minima per il piazzamento in classifica, corrispondente all’ultimo posto.
A questa cifra si aggiungono poi quelle legate a market pool e ranking, che variano tra i club e sono influenzate anche dal valore del mercato televisivo di ogni Paese. Secondo le stime di Calcio e Finanza, questi sono i bonus garantiti per ognuno dei club in lotta per la qualificazione, in caso di partecipazione alla Champions League 2026/27:
- Roma – 43,5 milioni di euro
- Juventus – 42,6 milioni di euro
- Napoli – 38,9 milioni di euro
- Milan – 38,5 milioni di euro
- Como – 34,9 milioni di euro
Le stime sono state realizzate considerando tutte le squadre europee che, allo stato attuale, hanno le maggiori probabilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Nel dettaglio, i premi della Roma sono spinti dai buoni risultati ottenuti tra Europa League e Conference negli ultimi anni, che hanno contribuire a mantenere alti i ranking quinquennale e storico.
Nel caso della Juventus, a pesare maggiormente è il ranking storico, mentre il Milan paga dazio su entrambi i fronti, con l’unica eccezione nei risultati legata alle semifinali del 2022/23. Anche il Napoli si posiziona in una via di mezzo, mentre il Como è fanalino di coda obbligato, dal momento in cui sarebbe di fatto una squadra esordiente.
L’Inter è matematicamente in Champions League: quanto vale la qualificazione
Nel caso dei lariani, i premi di partenza potrebbero essere anche inferiori a questi. Molto dipenderà anche dalle squadre che si qualificheranno alla Champions League 2026/27 passando per i playoff di agosto e dai loro ranking (quinquennale e decennale), che potrebbero spostare le classifiche utilizzate per l’assegnazione dei bonus.
A queste cifre, che riguardano solamente i bonus UEFA per la partecipazione al torneo (tenendo conto che i premi saranno sicuramente rivisti al rialzo, dato che la simulazione è basata sullo scenario peggiore), andranno poi aggiunti i ricavi da stadio collegati. Con la qualificazione, ogni club gioca almeno quattro gare casalinghe del girone unico, con ricavi che – per le società italiane principali – possono raggiungere anche i 20 milioni di euro complessivi, se non oltre, in base alle avversarie.