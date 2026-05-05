Dal Napoli a Como e Juve, si infiamma la lotta Champions: quanto vale qualificarsi

Come noto, l’obiettivo primario delle squadre che prendono parte a questa volata è la qualificazione alla Champions League, il torneo UEFA per club più ricco. Prendere parte alla competizione sposta molto sul fronte economico e in termini di programmazione, soprattutto nell’ottica del calciomercato estivo in entrata e in uscita.

A tre giornate dal termine della Serie A 2025/26, mentre l’ Inter si è già laureata Campione d’Italia, ci sono ancora alcuni verdetti fondamentali da scrivere. Su tutti quelli relativi alla corsa all’Europa, con sette squadre (tra campionato e Coppa Italia, considerando anche Atalanta e Lazio) ancora in lotta per i piazzamenti che garantiscono posti in Champions League , Europa League e Conference League .

Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, sono cinque le squadre ancora matematicamente in corsa per tre posti in Champions: Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como, in rigoroso ordine di classifica. Tra queste, il Napoli di Conte ha un piede e mezzo nel torneo, mentre per il Como la scalata è decisamente più dura e – a meno di colpi di scena – la corsa sarà ridotta a tre squadre, per due posti.

Ma quanto vale per questi club la qualificazione? A quanto ammonterebbero i bonus minimi in caso di accesso al torneo? La base di partenza è uguale per tutti e prevede quasi 19 milioni di euro tra il bonus per la partecipazione alla competizione e la quota minima per il piazzamento in classifica, corrispondente all’ultimo posto.

A questa cifra si aggiungono poi quelle legate a market pool e ranking, che variano tra i club e sono influenzate anche dal valore del mercato televisivo di ogni Paese. Secondo le stime di Calcio e Finanza, questi sono i bonus garantiti per ognuno dei club in lotta per la qualificazione, in caso di partecipazione alla Champions League 2026/27: