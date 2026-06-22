Chi è Giovanni Malagò: il nuovo presidente della FIGC voluto dalla Serie A

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L’ex presidente del CONI, candidato dalla Serie A e appoggiato dalla Serie B, oltre che da allenatori e calciatori, ha battuto alle elezioni federali Giancarlo Abete, che rimane quindi presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Malagò ha conquistato la presidenza della Federcalcio con oltre il 68% dei voti, mentre Abete si è fermato al 29%. Giovanni Malagò prende in mano quindi il movimento calcistico italiano dopo la gestione di Gabriele Gravina, dimessosi in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali per la terza volta consecutiva dopo il 2018 e il 2022. L’ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale, nel suo programma elettorale con cui si è candidato, ha toccato vari punti: dai giovani agli stadi passando per i campionati nazionali.

Chi è Giovanni Malagò – La carriera del dirigente sportivo Nato a Roma il 13 marzo 1959, Malagò proviene da una famiglia con forti legami con lo sport e con l’imprenditoria. Suo padre Vincenzo è stato per anni vicepresidente della Roma – squadra di cui Malagò è grande tifoso – e fondatore del gruppo Samocar, attivo nel settore automobilistico. A proposito della sua fede calcistica, Malagò dichiarò in un’intervista di qualche anno fa: «Trovo penoso nascondere la propria fede calcistica quando si ottiene popolarità o si ricoprano cariche pubbliche. Basta non essere faziosi, e io non lo sono: me lo riconoscono tutti». Dopo gli studi al liceo scientifico, Malagò ha intrapreso un percorso universitario in Economia e Commercio, completato successivamente con laurea conseguita all’Università di Siena. Fin da giovane ha affiancato agli studi una intensa attività sportiva. In particolare, si è distinto nel calcio a 5, disciplina nella quale ha conquistato tre Scudetti con la Roma RCB e quattro Coppe Italia. Con la nazionale italiana di futsal ha partecipato anche al Mondiale del 1986 disputato in Brasile.