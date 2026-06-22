Kai Group ha annunciato la nomina di Edoardo Alzetta nel ruolo di General Manager. Alzetta entra nel team del gruppo fondato da Andrea Radrizzani (ex patron prima del Leeds in Inghilterra e poi della Sampdoria – acquisita con Matteo Manfredi nel 2023 da Massimo Ferrero) per contribuire alla crescita e allo sviluppo globale del Gruppo come piattaforma integrata, di marketing, media tecnologia e talent supportandone l’evoluzione strategica e organizzativa, rafforzandone il posizionamento sul mercato e accelerando lo sviluppo del business.

Manager con 25 anni di esperienza tra sport, media ed entertainment, Alzetta si è specializzato nella progettazione di strategie di marketing, sviluppo commerciale e partnership per brand globali e rights holder. Lungo il corso della propria carriera, ha guidato la crescita di piattaforme integrate, lavorando sull’intersezione tra contenuti, sponsorship e attivazioni, con un focus costante sulla creazione di valore per i marchi gestiti e sulla capacità di connettere l’audience alle proprie passioni. Prima di entrare in Kai Group, Alzetta ha ricoperto il ruolo di Chief Sports Officer di Havas Play (Havas Media Network), dove ha contribuito a sviluppare e scalare l’offerta sport & entertainment a livello internazionale, costruendo un posizionamento distintivo e guidando la crescita del business in diversi mercati.