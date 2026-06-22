Kai Group ha annunciato la nomina di Edoardo Alzetta nel ruolo di General Manager. Alzetta entra nel team del gruppo fondato da Andrea Radrizzani (ex patron prima del Leeds in Inghilterra e poi della Sampdoria – acquisita con Matteo Manfredi nel 2023 da Massimo Ferrero) per contribuire alla crescita e allo sviluppo globale del Gruppo come piattaforma integrata, di marketing, media tecnologia e talent supportandone l’evoluzione strategica e organizzativa, rafforzandone il posizionamento sul mercato e accelerando lo sviluppo del business.
Manager con 25 anni di esperienza tra sport, media ed entertainment, Alzetta si è specializzato nella progettazione di strategie di marketing, sviluppo commerciale e partnership per brand globali e rights holder. Lungo il corso della propria carriera, ha guidato la crescita di piattaforme integrate, lavorando sull’intersezione tra contenuti, sponsorship e attivazioni, con un focus costante sulla creazione di valore per i marchi gestiti e sulla capacità di connettere l’audience alle proprie passioni. Prima di entrare in Kai Group, Alzetta ha ricoperto il ruolo di Chief Sports Officer di Havas Play (Havas Media Network), dove ha contribuito a sviluppare e scalare l’offerta sport & entertainment a livello internazionale, costruendo un posizionamento distintivo e guidando la crescita del business in diversi mercati.
Nel suo nuovo ruolo, Alzetta guiderà il percorso strategico del gruppo lungo tre direttrici principali: lo sviluppo di un’organizzazione globale sempre più integrata e scalabile, la crescita dei ricavi attraverso la gestione di relazioni e progetti diretti con marchi globali e la costruzione di un’offerta realmente distintiva, capace di integrare media, marketing, tecnologia e talent all’interno di piattaforme come sport e musica. A questi obiettivi, si affiancherà un focus sulla crescita, attraverso l’identificazione, la valutazione e l’integrazione di opportunità di acquisioni e fusioni, al fine di accelerare lo sviluppo del Gruppo.
«Il settore sta vivendo una fase di forte evoluzione, in cui i confini tra sport, media ed entertainment sono sempre più sfumati – ha commentato Alzetta –. I brand cercano oggi piattaforme integrate, capaci di generare connessioni autentiche e di attivare contenuti ed esperienze su più touchpoint. In questo contesto, la sfida non è solo creativa, ma anche e soprattutto strutturale: costruire modelli che siano scalabili, misurabili e realmente rilevanti per i partner diventano il fattore chiave di successo. Kai Group nasce con questa ambizione: accompagnare i brand lungo tutta la propria catena del valore, aiutandoli a costruire strategie di comunicazione che siano davvero significative e rilevanti per i propri clienti. Visione e concretezza al contempo saranno al centro della nostra missione».
«Sono molto felice di accogliere nel nostro team un professionista del calibro di Edoardo Alzetta – ha dichiarato Andrea Radrizzani, fondatore di KAI Group –. Edoardo porta con sé una lunga esperienza maturata in diversi settori e aziende, oltre a una profonda conoscenza del mondo dello sport e dell’entertainment. Con questa nomina continuiamo a rafforzare il team di KAI Group. Edoardo assume il ruolo di General Manager di un’azienda che, fin dalla sua fondazione, sta registrando una crescita significativa e che ha ancora importanti novità in programma nei prossimi mesi». Con l’ingresso di Alzetta, Kai Group testimonia ancora la propria volontà di arricchire il team con figure manageriali altamente specializzate e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria struttura organizzativa e favorire una costante crescita e lo sviluppo del business.