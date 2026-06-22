Nuovo caso di doping per Schwazer: positivo all'Epo in Germania

Nei confronti del marciatore italiano è stata disposta una sospensione temporanea. Contestualmente, la NADA ha presentato una denuncia alla procura competente ai sensi della legge antidoping tedesca. Secondo quanto emerso, la sostanza al centro del caso sarebbe eritropoietina , più comunemente nota come Epo. La possibile positività sarebbe collegata ai Campionati tedeschi di marcia su strada, manifestazione alla quale Schwazer ha preso parte.

La NADA, l’agenzia antidoping tedesca, ha avviato un procedimento di gestione dei risultati nei confronti di Alex Schwazer per una possibile violazione delle norme antidoping. Il procedimento è stato aperto sulla base del Codice Mondiale Antidoping.

La sostanza sarebbe stata rilevata sia nei campioni di sangue sia in quelli di urina dell’atleta. Il procedimento dovrà ora accertare la violazione e definire gli eventuali provvedimenti nei confronti del marciatore altoatesino.

Per Schwazer si tratta di un nuovo passaggio delicatissimo in una carriera già segnata da vicende legate al doping. L’atleta, oro olimpico nella 50 chilometri di marcia a Pechino 2008, era stato squalificato per positività all’Epo prima dei Giochi di Londra 2012. Successivamente era stato coinvolto in un secondo caso, relativo al 2016, sempre al centro di un lungo contenzioso giudiziario e sportivo.

La sospensione temporanea disposta dalla NADA avrà effetto in attesa degli sviluppi del procedimento. L’iter proseguirà ora secondo le regole previste dal Codice Mondiale Antidoping e dalla normativa tedesca in materia.