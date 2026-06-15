Iran Nuova Zelanda in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, è partita. Per la prima volta, il torneo vedrà protagoniste ben 48 nazionali ai nastri di partenza, ma purtroppo fra queste non ci sarà per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, ci sarà un turno in più nella fase a eliminazione diretta che inizierà così dai sedicesimi di finale.