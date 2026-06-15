Dal campo alla finanza: come il factor investing può applicarsi anche ai Mondiali

La domanda dello studio è se in campo esistano fattori equivalenti ai principi che si affermano nei mercati, ovvero Value, Quality e Momentum . La risposta, ruolo per ruolo, è un piccolo trattato di asset allocation travestito da modulo tattico.

La tesi dello studio, senza pretese di rigore accademico né di applicabilità agli investimenti: undici giocatori e un allenatore possono essere letti come un portafoglio multifattoriale , in cui ogni ruolo corrisponde a un preciso premio al rischio. E come in finanza, a decidere non è quasi mai il lampo del singolo, ma la coerenza del sistema. I Mondiali, del resto, raramente li vince la giocata isolata: li vince la struttura che continua a funzionare anche quando la partita si mette male.

Una squadra che vince un torneo non è un mucchio di fuoriclasse, ma un portafoglio ben costruito. L’idea è stata formulata da Gianluca De Nard , responsabile delle strategie d’investimento sistematiche di Swisscanto (Zürcher Kantonalbank), oltre che docente all’Università di Zurigo e in Liechtenstein, nell’ambito dello studio “ The World Champion’s Portfolio “.

La difesa

Il reparto arretrato è la fondazione del sistema, e si lascia ricondurre al fattore Value, con una componente low risk. I titoli value sono società dalle valutazioni interessanti, fondamentali robusti, effetto stabilizzante sul portafoglio: stanno raramente al centro della scena, ma è da loro che dipende la tenuta dell’insieme. Esattamente come i difensori, che agiscono con disciplina, evitano rischi inutili e tengono in piedi la baracca quando aumenta la pressione.

Il prototipo è Paolo Maldini, leggibile come un classico value a basso multiplo: solido, affidabile, generatore di valore su orizzonti lunghi e, come spesso accade ai titoli – e ai giocatori – di questo tipo, sistematicamente sottovalutato finché tutto funziona. All’interno del reparto, però, i profili di rischio si differenziano. I centrali somigliano alle strategie low risk, dove l’obiettivo primario è la stabilità rispondono al profilo di Carles Puyol. I terzini, che partono da una posizione difensiva ma creano valore con le sovrapposizioni, ricordano più da vicino il value puro: pensiamo a Roberto Carlos, e a quel potenziale di rialzo che emerge solo col tempo. Nei mercati, l’equivalente dei laterali bassi è una Berkshire Hathaway: fondamentali solidi e valore che matura lentamente; mentre per il difensore roccioso da cash flow prevedibili e bassa variabilità il parallelo è un colosso come Nestlé.

Che la solidità arretrata possa diventare protagonista lo ha dimostrato Fabio Cannavaro: difensore, Pallone d’Oro nel 2006, l’anno del Mondiale vinto dall’Italia, in un’epoca dominata dagli attaccanti. È precisamente la promessa dei titoli difensivi: raramente sotto i riflettori, decisivi nelle fasi di incertezza.

Il centrocampo e l’attacco

Il centrocampo è il fattore Quality: alta redditività del capitale, uso efficiente delle risorse, utili stabili. In campo significa giocatori che danno ordine, controllano il ritmo e sono efficaci nelle due fasi, quelli senza i quali la squadra perde la sua geometria. Toni Kroos e Xavi ne sono l’esempio più nitido: precisione, visione, costanza, gli stessi attributi che in finanza si traducono in elevato return on equity e bassa volatilità degli utili. Sul mercato, l’incarnazione del fattore è Microsoft: rendimenti del capitale elevati, posizione dominante, struttura degli utili eccezionalmente stabile.

L’attacco corrisponde al Momentum, il fattore che scommette sulla persistenza dei trend di breve. Tradotto: giocatori in stato di grazia, che trasformano le occasioni e decidono le partite, con impatto immediatamente visibile. La forma, si sa, è volatile. Ronaldo il Fenomeno è il caso da manuale, un “indicatore di performance a dodici mesi”: straordinario nei picchi ma afflitto da infortuni che ne compromettono la performance a lungo termine. La versione contemporanea è Kylian Mbappé. L’equivalente azionario di questi anni è NVIDIA, trascinata da trend tecnologici fino a movimenti di prezzo dal carattere auto-rinforzante. Come per il bomber, il momentum vive di velocità, attenzione e capacità di prolungare una tendenza già in atto.