Rafa Mir condannato a otto anni e mezzo per violenza sessuale

L’attaccante Rafa Mir è stato condannato a otto anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale e lesioni personali. La sentenza è stata emessa dal Tribunale provinciale di Valencia e non è ancora definitiva, con il calciatore che ha già annunciato la volontà di presentare ricorso attraverso i propri legali.

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto nei confronti di Mir il divieto di avvicinamento alla vittima entro 500 metri e il pagamento di un risarcimento pari a 64 mila euro. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più pesante, pari a dieci anni e mezzo di carcere.