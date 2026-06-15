Rafa Mir condannato a otto anni e mezzo per violenza sessuale

L’attaccante Rafa Mir è stato condannato a otto anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale e lesioni personali. La sentenza è stata emessa dal Tribunale provinciale di Valencia e non è ancora definitiva, con il calciatore che ha già annunciato la volontà di presentare ricorso attraverso i propri legali.
Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto nei confronti di Mir il divieto di avvicinamento alla vittima entro 500 metri e il pagamento di un risarcimento pari a 64 mila euro. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più pesante, pari a dieci anni e mezzo di carcere.
Rafa Mir condanna – I fatti incriminati
I fatti risalgono alla notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024 e sarebbero avvenuti nell’abitazione del calciatore a Bétera, località nella provincia di Valencia. Mir, all’epoca in prestito al Valencia dal Siviglia, aveva incontrato due donne in una discoteca prima di proseguire la serata nella propria casa insieme a un amico.
Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, celebrato lo scorso 28 maggio, la vittima avrebbe raccontato di essere stata baciata e toccata senza consenso, oltre a essere stata gettata in piscina contro la propria volontà. La giovane avrebbe poi lasciato l’abitazione insieme all’amica, facendosi accompagnare dal padre in ospedale per una visita.
Mir si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che tra le parti ci fosse stato consenso. Il tribunale ha però ritenuto credibile il racconto della vittima, condannando il calciatore per un reato di violenza sessuale e uno di lesioni personali.
Nel procedimento è stato condannato anche un secondo imputato, amico del calciatore, a due anni e mezzo di carcere per violenza sessuale e per un reato contro l’integrità morale. Nei suoi confronti è stata inoltre disposta una sanzione economica per un episodio di lesioni lievi.
Chi è Rafa Mir
Rafa Mir, che compirà 29 anni il prossimo 18 giugno, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Barcellona, Real Murcia e Valencia. Con il club valenciano ha esordito in prima squadra nel 2015 in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, prima di trasferirsi nel 2018 al Wolverhampton.
Negli anni successivi l’attaccante ha giocato in prestito con Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca, prima del passaggio al Siviglia nell’estate del 2021. Nella stagione 2024/25 era tornato al Valencia in prestito, mentre nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Elche, con cui ha disputato 27 partite e segnato otto gol in Liga.
Il club biancoverde non ha esercitato il diritto di riscatto e Mir tornerà formalmente al Siviglia, società con cui ha un contratto fino al 2027. La sua posizione resta ora legata all’esito del ricorso contro una sentenza che, allo stato attuale, non è ancora definitiva.