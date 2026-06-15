La Juve riscatta Boga: le cifre dell'operazione e l'impatto a bilancio

Nella seconda parte di questa stagione, Boga ha disputato agli ordini di Luciano Spalletti un totale di 15 presenze, condite con quattro gol e un assist. Boga si era trasferito a Torino in prestito gratuito con diritto di riscatto.

Dopo essere arrivato alla Juventus alla fine del mercato invernale della stagione 2025/26, Jeremie Boga diventa oggi un calciatore di proprietà del club bianconero, che ha deciso così di far scattare per l’esterno d’attacco il diritto di riscatto fissato a febbraio con il Nizza .

Come si legge nella nota del club bianconero, quotato alla Borsa di Milano, la società torinese per attivare il riscatto di Boga ha versato al Nizza 4,8 milioni di euro, pagabili in due esercizi, cifra pattuita a febbraio quando i due club si sono accordati per il prestito dell’ex Sassuolo e Atalanta. A questa cifra si aggiungono anche 800mila euro di oneri accessori.

Boga, contestualmente, firma con la Juventus un contratto di tre anni, fino a giugno 2029. Per quanto riguarda l’ingaggio, l’esterno d’attacco classe 1997 dovrebbe mantenere lo stipendio concordato al suo arrivo a Torino, anche per sei mesi, che corrisponde a 2,5 milioni di euro netti all’anno. Quale sarà l’impatto a bilancio quindi di Boga ora che è un giocatore della Juventus.

Il club bianconero, a partire dalla stagione 2026/27 dovrà affrontare un costo relativo all’ammortamento del cartellino pari a 1,86 milioni di euro. A questi si somma la cifra al lordo per lo stipendio, che è pari a 4,6 milioni. Quindi l’esterno franco-ivoriano avrà un impatto sul bilancio della Juve pari a 6,5 milioni.