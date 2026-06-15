Oaktree rivaluta l'Inter nei conti: la partecipazione di Grand Tower vale ora più di 300 milioni

Il valore lordo della partecipazione nell’Inter è poi salito nel 2024 a 760,8 milioni di euro per effetto di incrementi complessivi pari a 160 milioni. La componente principale, per 111 milioni , riguarda la conversione in capitale dei finanziamenti concessi da Grand Tower al club nerazzurro , mentre la quota residua, pari a 49 milioni , è riconducibile ai nuovi apporti patrimoniali effettuati dopo il cambio di controllo , tra cui i 44 milioni versati ad agosto e l’ulteriore apporto da 5 milioni di dicembre.

Nell’anno in cui Grand Tower è stata fondata, la partecipazione nell’Inter, infatti, era stata iscritta in origine per un valore lordo pari a 600,8 milioni di euro . Tuttavia, nel primo bilancio della società, chiuso al 31 dicembre 2021, la holding aveva contabilizzato una maxi svalutazione da 539,4 milioni di euro sulle attività finanziarie , abbattendo il valore netto della partecipazione a poco più di 61 milioni.

Il risultato d’esercizio

L’effetto della rivalutazione si riflette anche sul conto economico. Dopo la perdita di 32,1 milioni registrata nel 2024, Grand Tower ha chiuso il 2025 con un utile di 31,2 milioni di euro. Un risultato che dipende in larga misura proprio dalla ripresa di valore della partecipazione, perché la holding non svolge attività operative significative e il suo andamento è legato quasi esclusivamente al valore attribuito all’Inter e ai rapporti finanziari interni alla catena societaria.

Senza la rivalutazione della quota nerazzurra, il conto economico sarebbe rimasto in territorio negativo per via del costo del debito. Nel 2025 Grand Tower ha infatti contabilizzato interessi passivi per 43,7 milioni di euro, interamente riferiti a società affiliate. La reversal da 72,8 milioni ha quindi più che compensato il peso degli oneri finanziari, consentendo alla holding di tornare in utile e di riportare il patrimonio netto in territorio positivo.

Patrimonio netto e situazione debitoria

Al 31 dicembre 2024 Grand Tower presentava infatti un patrimonio netto negativo per 24 milioni di euro, mentre ora la posta risulta positiva per 7,2 milioni. Il miglioramento non deriva da nuove ricapitalizzazioni o da ulteriori versamenti da parte dell’azionista, ma è interamente legato all’utile conseguito, a sua volta trainato dalla rivalutazione della partecipazione nell’Inter.

Sul fronte del debito, a fine 2025 Grand Tower ha un esposizione complessiva per 386,1 milioni di euro, di cui 386,08 milioni verso imprese affiliate. Si tratta dell’eredità dell’operazione del 2021 quando Oaktree concesse un finanziamento alla catena societaria dell’allora azionista Suning. Dopo il mancato rimborso alla scadenza del maggio 2024 e il conseguente passaggio del controllo dell’Inter al fondo statunitense, la posizione è rimasta aperta all’interno del perimetro del gruppo Oaktree, trasformandosi di fatto da credito verso la vecchia proprietà a rapporto infragruppo nella nuova catena di controllo. Il tasso del Fixed Rate Note è pari al 12% e gli interessi continuano a essere capitalizzati, come mostra l’incremento del valore nominale del debito verso affiliate.