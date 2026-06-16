Anche per la stagione 2026/27 saranno disponibili tre tipologie di abbonamento: Full, Plus e Base , ciascuna con caratteristiche differenti. Il pacchetto Full si conferma l’unico che consente di abbonarsi anche alla League Phase della UEFA Champions League.

L’Inter si prepara ad aprire ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Dopo l’annata 2025/26, chiusa con la conquista del 21° Scudetto e della decima Coppa Italia, il club nerazzurro ha comunicato modalità e fasi di vendita per la sottoscrizione delle tessere valide per il prossimo campionato. Bisognerà invece attendere il via delle vendite per i prezzi , a cominciare da quelli dei rinnovi.

Come già avvenuto nella scorsa stagione, inoltre, gli abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo e a prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, partita per la quale il settore sarà riservato alla tifoseria ospite.

La fase dedicata ai rinnovi

La prima fase prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 17 giugno e sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno confermare il proprio posto oppure sceglierne un altro tra quelli disponibili. La finestra per i rinnovi resterà aperta fino alle 23.59 di lunedì 29 giugno.

La vendita anticipata loyalty

La seconda fase della campagna abbonamenti sarà dedicata alla vendita anticipata per gli iscritti al programma loyalty Interista. La finestra si aprirà alle ore 12 di venerdì 3 luglio e terminerà alle 23.59 di lunedì 6 luglio.

Potranno accedervi gli abbonati 2025/26 che non avranno partecipato alla fase di rinnovo e gli utenti che, tra il 17 giugno alle ore 12 e il 24 giugno alle ore 12, avranno completato almeno una delle missioni loyalty previste dal club:

sottoscrizione Inter Club Plus 2026/27;

acquisto di una Ticketing Gift Card per un importo minimo di 100 euro;

acquisto su Inter Online Store per un importo minimo di 100 euro.

Nel caso dell’acquisto sullo store online, l’ordine dovrà essere effettuato dopo l’iscrizione al programma loyalty e con lo stesso indirizzo e-mail associato al profilo. Sono escluse le Gift Card.

Gli utenti ritenuti idonei visualizzeranno nel proprio profilo loyalty il badge “Missione abbonamenti 2026/27”, che consentirà l’accesso alla finestra di vendita anticipata. Il club precisa tuttavia che il possesso del badge non garantisce l’acquisto dell’abbonamento, ma soltanto la possibilità di accedere alla fase di prevendita.

Per completare l’acquisto sarà inoltre necessario essere in possesso di una tessera Siamo Noi in corso di validità e averla associata al proprio profilo loyalty entro le ore 12 del 24 giugno. In assenza di tale associazione non sarà possibile accedere alla prevendita, anche in presenza degli altri requisiti.

La vendita libera

La terza fase, quella della vendita libera, scatterà invece alle ore 12 del 10 luglio, ma soltanto in caso di disponibilità residua. Anche in questa fase sarà possibile scegliere tra le tre tipologie di abbonamento Full, Plus e Base. Per procedere con l’acquisto resterà necessaria la tessera Siamo Noi.

Il club ha inoltre comunicato che le informazioni relative agli abbonamenti riservati ai tifosi con disabilità saranno disponibili nelle prossime settimane attraverso il portale dedicato.