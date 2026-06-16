La prima sfida di Carnevali alla Juve: 13 milioni di plusvalenze entro fine mese

Dopo la nomina della scorsa settimana, Giovanni Carnevali ha iniziato ufficialmente il suo percorso da amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Come riportato da La Stampa, tanti i colloqui che si sono susseguiti nel corso della sua prima giornata in bianconero, con il mercato inevitabilmente al centro dell’agenda.
Il riscatto di Boga è diventato così il primo colpo della nuova gestione, pur essendo a tutti gli effetti un’operazione impostata dalla Juventus di Comolli. Ma il focus principale della prima giornata di Carnevali non poteva che essere rivolto ai conti. Per il nuovo ad è iniziata una vera full immersion a due settimane dalla chiusura del bilancio, mentre si attendono comunicazioni dalla UEFA sul fronte Fair Play Finanziario.
La missione è chiara: entro il 30 giugno la Juventus dovrà registrare plusvalenze per 12-13 milioni di euro. In questa fase, Fabio Miretti rappresenta forse la soluzione più immediata. Cresciuto nel vivaio bianconero fin da bambino, il centrocampista ha una valutazione di circa 15 milioni e la sua eventuale cessione porterebbe una plusvalenza pressoché totale.
Sono giorni decisivi anche per i contatti con l’Atletico Madrid, su più tavoli. Da Sorloth in avanti, sono diversi i profili in uscita dai Colchoneros finiti nel mirino bianconero. La trattativa già avviata, però, riguarda Nico Gonzalez: l’Atletico vorrebbe trattenerlo, ma non ha esercitato l’opzione di riscatto proprio per provare a ottenere uno sconto rispetto ai 32 milioni pattuiti la scorsa estate.
Se Miretti e Nico Gonzalez sono oggi i profili più utili per provare a centrare in tempi rapidi l’obiettivo delle plusvalenze entro il 30 giugno, il mercato in uscita resta centrale anche in prospettiva più ampia: meglio la Juventus riuscirà a vendere, più risorse avrà da destinare alle operazioni in entrata.