La prima sfida di Carnevali alla Juve: 13 milioni di plusvalenze entro fine mese

Il riscatto di Boga è diventato così il primo colpo della nuova gestione, pur essendo a tutti gli effetti un’operazione impostata dalla Juventus di Comolli. Ma il focus principale della prima giornata di Carnevali non poteva che essere rivolto ai conti. Per il nuovo ad è iniziata una vera full immersion a due settimane dalla chiusura del bilancio, mentre si attendono comunicazioni dalla UEFA sul fronte Fair Play Finanziario.

Dopo la nomina della scorsa settimana, Giovanni Carnevali ha iniziato ufficialmente il suo percorso da amministratore delegato e direttore generale della Juventus . Come riportato da La Stampa , tanti i colloqui che si sono susseguiti nel corso della sua prima giornata in bianconero, con il mercato inevitabilmente al centro dell’agenda.

La missione è chiara: entro il 30 giugno la Juventus dovrà registrare plusvalenze per 12-13 milioni di euro. In questa fase, Fabio Miretti rappresenta forse la soluzione più immediata. Cresciuto nel vivaio bianconero fin da bambino, il centrocampista ha una valutazione di circa 15 milioni e la sua eventuale cessione porterebbe una plusvalenza pressoché totale.

Sono giorni decisivi anche per i contatti con l’Atletico Madrid, su più tavoli. Da Sorloth in avanti, sono diversi i profili in uscita dai Colchoneros finiti nel mirino bianconero. La trattativa già avviata, però, riguarda Nico Gonzalez: l’Atletico vorrebbe trattenerlo, ma non ha esercitato l’opzione di riscatto proprio per provare a ottenere uno sconto rispetto ai 32 milioni pattuiti la scorsa estate.

Se Miretti e Nico Gonzalez sono oggi i profili più utili per provare a centrare in tempi rapidi l’obiettivo delle plusvalenze entro il 30 giugno, il mercato in uscita resta centrale anche in prospettiva più ampia: meglio la Juventus riuscirà a vendere, più risorse avrà da destinare alle operazioni in entrata.