Lotito pronto ad acquistare la Reggina: offerta da 2 milioni, chiusura a giorni

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nonostante le smentite di rito, legate anche al rapporto ai minimi termini con i tifosi della Lazio (che a meno di un intervento della proprietà dovranno assistere ancora a un’estate con mercato a saldo positivo), Lotito ha messo sul piatto un’offerta da 2 milioni di euro per la Reggina . Ora la palla passa a Nino Ballarino , attuale patron del club amaranto, su cui rimane però il forte pressing di Rizzetta, desideroso di riaprire il tavolo delle trattative. Anche se il sorpasso di Lotito sembra ormai inevitabile.

La Reggina è sempre più vicina a trovare un nuovo proprietario. Dopo la trattativa saltata con Matt Rizzetta , patron del Campobasso e del Napoli Basket (balzato agli onori della cronaca anche in relazione all’offerta per il Napoli di Aurelio De Laurentiis), ora il club calabrese che milita in Serie D sembra essere sempre più vicino a Claudio Lotito .

Intanto, se la Roma biancoceleste ribolle, a Reggio Calabria sperano che se dovrà essere Lotito il nuovo proprietario, si riapra la stagione vissuta negli anni ’80 con la scalata del club fino alla Serie A . In città si pensa infatti che quattro anni di Serie D , compreso il prossimo, siano abbastanza e sperano tutti in un pronta risalita nel calcio professionistico. Il sogno è quello di rivivere quanto fatto da Lotito con la Salernitana , riportata a giocare la Serie A dopo 10 anni di gestione anche se dopo venduta in fretta e furia, sfruttando fino all’ultimo minuto disponibile, per non incorrere nella esclusione dal massimo campionato, dove ovviamente c’era e c’è anche la Lazio.

In queste settimane il profilo mantenuto da Lotito per quanto riguarda la Reggina è sempre stato basso, con azioni solo dietro le quinte. Tanto che non si sa ancora se il patron e presidente della Lazio avvierà il progetto di rilancio dei calabresi con un socio o direttamente in prima persona, anche se le ultime indiscrezioni propendono per un percorso da intraprendere in autonomia.

La spinta che sembra essere decisiva per il futuro della Reggina è la presenza in città del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, lo stesso partito che vede Lotito in Senato. E l’acquisto del club reggino, secondo molti, potrebbe essere la prima mossa di Lotito per ricandidarsi come senatore, ma questa volta nella circoscrizione Calabria, andando a innescare le grandi proteste dei laziali che hanno già annunciato che non voteranno più Forza Italia, fino a quando Lotito rimarrà patron della Lazio.

Infine, c’è anche un aspetto familiare in questa vicenda. Infatti, il papà di Lotito, Francesco, era nato a Sovenia Mannelli, in provincia di Catanzaro, mentre il nonno era maresciallo dei Real Carabinieri. Lotito ha poi ricevuto, nel 2017, la cittadinanza onoraria.