Ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta: contratto fino a giugno 2029

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell’Atalanta. A comunicarlo è la società bergamasca con una nota sul proprio sito ufficiale. Il tecnico riparte così da Bergamo e lascia, dopo una sola stagione dal suo ritorno, la Lazio con cui è arrivata fino alla finale di Coppa Italia.

«La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra», si legge nel lungo comunicato dell’Atalanta in cui vengono anche citati i trascorsi nella carriera del tecnico con oltre 800 panchine fra i professionisti e nel palmares una Europa League con il Cheslea e uno scudetto conquistato alla Juventus.