Ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta: contratto fino a giugno 2029

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell’Atalanta. A comunicarlo è la società bergamasca con una nota sul proprio sito ufficiale. Il tecnico riparte così da Bergamo e lascia, dopo una sola stagione dal suo ritorno, la Lazio con cui è arrivata fino alla finale di Coppa Italia.
«La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra», si legge nel lungo comunicato dell’Atalanta in cui vengono anche citati i trascorsi nella carriera del tecnico con oltre 800 panchine fra i professionisti e nel palmares una Europa League con il Cheslea e uno scudetto conquistato alla Juventus.
L’accordo fra le parti è stato siglato su un contratto di tre anni con scadenza giugno 2029, senza opzioni di prolungamento automatiche. Un nuovo corso quindi per la formazione bergamasca che ha visto l’addio di Gian Piero Gasperini a fine stagione 2024/25 con il campionato appena trascorso iniziato con Ivan Juric, ben al di sotto delle aspettative, e terminato con Raffaele Palladino che è riuscito a risalire la classifica e qualificare la squadra nerazzurra ai preliminari di Conference League.
Proprio dalle sfide europee inizierà l’avventura bergamasca di Sarri che con il nuovo contratto percepirà un ingaggio annuale netto pari a 3,5 milioni di euro, che al lordo equivalgono a quasi 6,5 milioni.