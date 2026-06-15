Se con grande fatica Gerry Cardinale sta completando in prima persona il puzzle tecnico-dirigenziale che guiderà il Milan la prossima stagione (il portoghese Ruben Amorim sarebbe vicino all’ufficialità come allenatore e il duo tedesco Markus Krosche e Timmo Hardung è in pole per gli incarichi di direttore tecnico e direttore sportivo), il patron rossonero, almeno in patria, pare essersi attestato nell’élite economico in campo sportivo e non solo dopo che è stato inserito fra le 100 personalità più influenti nello sport dalla rivista TIME).

Nella serata statunitense di ieri si è tenuto alla Casa Bianca un maxi evento che ha visto svolgersi una serie di incontri, in un’arena prontamente montata davanti all’edificio presidenziale, della UFC per celebrare gli 80 anni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E a non passare inosservata, soprattutto per i tifosi italiani e quelli del Milan in particolare, è stata proprio la presenza di Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, fondo che controlla il club rossonero, era seduto al fianco di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor e Partner Operativo di RedBird e Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management del Milan. Una vicinanza che sembrerebbe confermare il rapporto di fiducia fra le parti, nonostante i rumors che li avrebbero visti contrapposti sulle vari decisioni da prendere in chiave rossonera in vista della prossima stagione.