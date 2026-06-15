Secondo quanto comunicato ai rappresentanti sindacali di giornalisti e poligrafici nei primi giorni di giugno, l’amministrazione RCS guidata da Urbano Cairo ha individuato come nuova sede il Palazzo delle Poste di viale Mazzini, progettato nel 1932 dall’architetto Armando Titta. L’edificio, dalla caratteristica pianta trapezoidale e dalla facciata curva rivestita in travertino bianco di Tivoli, è considerato una delle testimonianze più significative dell’architettura razionalista italiana.

Una nuova pagina nella lunga storia delle sedi romane del Corriere della Sera . Dopo i passaggi da Palazzo Theodoli in piazza del Parlamento, dal Palazzo dell’ex Unione Militare di via Tomacelli con la sua celebre aquila sulla cima, da Palazzo Bonaparte all’angolo tra piazza Venezia e via del Corso e infine dalla Palazzina Passarelli di via Campania, la redazione capitolina del quotidiano di via Solferino si prepara a un nuovo trasloco .

Il piano, presentato ai sindacati pur non essendo ancora formalizzato con un contratto firmato, prevede un trasferimento entro un anno e mezzo , vista la mole di lavori necessari per adeguare gli spazi alle esigenze della redazione.

Nel nuovo assetto la redazione occuperà il terzo piano insieme alla segreteria e alla tipografia. Una novità importante riguarderà l’organizzazione del lavoro: per la prima volta l’Ufficio di corrispondenza romano e la Cronaca di Roma condivideranno lo stesso spazio. Al piano terreno rialzato, dove rimarrà operativo l’ufficio postale, troveranno posto gli uffici dei vertici dell’amministrazione romana e quello del direttore emerito Paolo Mieli , mentre il secondo piano sarà destinato ai gestori della pubblicità.

Il riassetto delle attività sportive di RCS

La scelta sulla nuova sede romana si inserisce in un momento di più ampia riorganizzazione del gruppo editoriale da parte di Cairo. Il presidente e amministratore delegato di RCS, che è anche patron del Torino, ha infatti depositato presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi un progetto di scissione parziale mediante scorporo delle attività legate al settore sportivo.

L’operazione, formalizzata il 5 giugno e ripresa da Il Giornale e da Nuovo Observer, prevede il trasferimento dell’intera partecipazione in RCS Sport e di alcuni marchi e nomi di dominio collegati all’organizzazione di eventi sportivi verso una nuova realtà denominata RCS Sports&Events. La società rimarrà comunque controllata al 100% da RCS MediaGroup. Con questa mossa Cairo punta a separare e rendere più efficiente la gestione delle attività sportive del gruppo, in un disegno strategico che procede in parallelo con la trasformazione della presenza fisica del Corriere della Sera nella Capitale.