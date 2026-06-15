Mondiali: i biglietti per la finale costano oltre cinque volte di più rispetto al 2022

Numeri da capogiro per il Mondiale 2026. La competizione organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico è la più grande di sempre, con 48 nazionali, 104 partite e tre Paesi ospitanti, e vede una politica dei prezzi che segna un salto senza precedenti rispetto al passato. Secondo un report del The Investment Institute by UniCredit, il prezzo ufficiale dei biglietti di categoria 1 per la finale della Coppa del Mondo 2026 è arrivato a quasi 8.700 dollari (pari al cambio attuale a quasi 7.500 euro), un valore oltre cinque volte superiore rispetto ai circa 1.606 dollari (equivalenti all’epoca a 1515 euro) della finale di Qatar 2022 e lontanissimo dai 475 dollari registrati per l’edizione statunitense del 1994. L’aumento è pari a quasi il 450% rispetto all’ultima edizione del torneo, a fronte di una crescita dei prezzi al consumo globali stimata intorno al 35% dall’estate del 2022. Il prezzo del posto migliore, insomma, è cresciuto più di 12 volte più in fretta del costo della vita.

La piattaforma di vendita FIFA La FIFA ha comunicato che il Mondiale 2026 ha raccolto oltre 500 milioni di richieste di biglietti e che tutto l’inventario finora messo sul mercato è stato venduto, pari a circa il 90% della disponibilità complessiva. I tagliandi rimanenti vengono invece rilasciati progressivamente attraverso la fase di vendita last minute e le allocazioni riservate ai tifosi delle nazionali man mano che il torneo avanza. Una delle novità principali rispetto alle precedenti edizioni riguarda anche il mercato secondario. Per il 2026, infatti, la FIFA ha introdotto una piattaforma ufficiale di rivendita e scambio che consente ai venditori di proporre i biglietti anche a prezzi superiori rispetto al valore nominale.. Il report sottolinea allo stesso tempo come i prezzi sul mercato delle rivendite abbiano mostrato segnali di flessione, almeno per quanto riguarda la fase a gironi. Secondo alcuni tracker specializzati, il prezzo medio sarebbe sceso intorno ai 550 dollari, dopo aver superato quota 700 dollari in primavera. Il discorso cambia radicalmente per la finale, dove per i posti più economici ancora disponibili, l’entry price indicato dal report si muoveva in una forchetta compresa tra circa 6.000 e 8.000 dollari.