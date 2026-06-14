Urbano Cairo vara il riassetto di RCS e scorpora la divisione sport

L’operazione, come emerge dal documento depositato il 5 giugno e rilanciato dal Giornale e da Nuovo Observer , prevede lo scorporo dell’intera partecipazione in RCS Sport , insieme ad alcuni marchi e nomi di dominio di RCS MediaGroup collegati all’organizzazione di manifestazioni sportive.

Urbano Cairo avvia il riassetto delle attività sportive di RCS . Il gruppo editoriale – di cui il patron del Torino è presidente e amministratore delegato – ha depositato presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi il progetto di “scissione parziale mediante scorporo” delle attività legate allo sport in favore di RCS Sports&Events, società che resterà comunque controllata al 100% dalla stessa RCS.

Tra gli asset coinvolti figurano in particolare il Giro d’Italia, le quattro grandi classiche italiane del ciclismo — Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico, Giro di Lombardia e Strade Bianche — oltre all’UAE Tour, corsa a tappe che si disputa negli Emirati Arabi Uniti, e alla Milano Marathon.

L’obiettivo del riassetto è concentrare in un’unica società tutte le attività relative all’organizzazione, alla gestione e alla valorizzazione commerciale degli eventi sportivi. Una scelta pensata per rendere più efficiente la struttura del gruppo in un settore che rappresenta una componente rilevante del business di RCS, sia sul piano editoriale sia su quello commerciale.

Con la creazione di RCS Sports&Events, Cairo punta dunque a separare e razionalizzare le attività sportive, mantenendole però all’interno del perimetro del gruppo. La nuova società sarà il veicolo attraverso cui verranno gestiti gli eventi e i marchi sportivi oggi riconducibili a RCS, con l’obiettivo di rafforzarne sviluppo e valorizzazione.