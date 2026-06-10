A guidare la categoria delle Icone c’è quello che è stato definito dalla stessa rivista l’ atleta del Secolo , cioè LeBron James , grandissimo protagonista del basket mondiale che ancora a quasi 42 anni riesce a competere ai massimi livelli della NBA. In questo elenco è presente anche un po’ di Italia con Jannik Sinner , numero uno della classifica ATP e il più giovane a conquistare tutti i trofei Masters 1000, impresa riuscita prima solamente a Novak Djokovic . In questa categoria c’è anche Lionel Messi , otto volte Pallone d’Oro che si appresta a vivere il suo sesto e ultimo Mondiale con l’Argentina, con il titolo di campione in carica da difendere.

Il suo “rivale” storico Cristiano Ronaldo è stato inserito nella categoria Titani, insieme a Erling Haaland che dopo aver visto chiudersi il ciclo di Guardiola al Manchester City è pronto ad affrontare il suo primo Mondiale, guadagnato con la Norvegia a discapito dell’Italia, battuta due volte nel girone di qualificazione.

La terza categoria scelta è quella degli Innovatori dove trova spazio Michael Jordan, icona e mito assoluto del basket mondiale capace di costruire un vero e proprio impero fuori dai palazzetti, e anche Michele Kang, che da settembre scorso ha sostituto John Textor come presidente del Lione. Infine, ecco i Leader con Gianni Infantino, presidente FIFA, Kimi Antonelli, per un altro po’ di orgoglio italiano, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, e il principe Harry, presente per essere il fondatore degli Invictus Games, evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, in diverse discipline sportive.