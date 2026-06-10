La rivista statunitense Time ha pubblicato la lista delle 100 personalità più influenti nel panorama sportivo globale attuale. Non una classifica, ma un elenco di soggetti divisi per quattro categorie: Icone, Titani, Innovatori e Leader.
A guidare la categoria delle Icone c’è quello che è stato definito dalla stessa rivista l’atleta del Secolo, cioè LeBron James, grandissimo protagonista del basket mondiale che ancora a quasi 42 anni riesce a competere ai massimi livelli della NBA. In questo elenco è presente anche un po’ di Italia con Jannik Sinner, numero uno della classifica ATP e il più giovane a conquistare tutti i trofei Masters 1000, impresa riuscita prima solamente a Novak Djokovic. In questa categoria c’è anche Lionel Messi, otto volte Pallone d’Oro che si appresta a vivere il suo sesto e ultimo Mondiale con l’Argentina, con il titolo di campione in carica da difendere.
Il suo “rivale” storico Cristiano Ronaldo è stato inserito nella categoria Titani, insieme a Erling Haaland che dopo aver visto chiudersi il ciclo di Guardiola al Manchester City è pronto ad affrontare il suo primo Mondiale, guadagnato con la Norvegia a discapito dell’Italia, battuta due volte nel girone di qualificazione.
La terza categoria scelta è quella degli Innovatori dove trova spazio Michael Jordan, icona e mito assoluto del basket mondiale capace di costruire un vero e proprio impero fuori dai palazzetti, e anche Michele Kang, che da settembre scorso ha sostituto John Textor come presidente del Lione. Infine, ecco i Leader con Gianni Infantino, presidente FIFA, Kimi Antonelli, per un altro po’ di orgoglio italiano, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, e il principe Harry, presente per essere il fondatore degli Invictus Games, evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, in diverse discipline sportive.
Di seguito, l’elenco completo delle 100 personalità più influenti nel mondo dello sport globale, diviso nelle quattro categorie scelte dalla rivista Time (in grassetto le persone legate al mondo dello sport in Italia):
ICONE
- LeBron James (cestista)
- Hilary Knight (giocatrice di hockey su ghiaccio)
- Lionel Messi (calciatore)
- Eileen Gu (sciatrice freestyle)
- Roger Goodell (commissario NFL)
- Ilia Malinin (pattinatore artistico)
- Jannik Sinner (tennista)
- A’ja Wilson (cestista)
- Lando Norris (pilota di Formula 1)
- Shohei Ohtani (giocatore di baseball)
- Carlos Alcaraz (tennista)
- Nikki Hiltz (mezzofondista)
- Caitlin Clark (cestista)
- Saquon Barkley (giocatore di football americano)
- Marie-Philip Poulin (giocatrice di hockey su ghiaccio)
- Oksana Masters (atleta paralimpica)
- Mondo Duplantis (astista)
- Mikaela Shiffrin (sciatrice alpina)
- Dawn Staley (allenatrice di basket)
- Jordan Stolz (pattinatore di velocità)
- Aitana Bonmatí (calciatrice)
- Mandy Horvath (atleta paralimpica e alpinista)
- Lee “Faker” Sang-hyeok (giocatore di eSport)
- Portia Woodman-Wickliffe (rugbista)
- Rayssa Leal (skateboarder)
- Tadej Pogacar (ciclista)
TITANI
- Trinity Rodman (calciatrice)
- Victor Wembanyama (cestista)
- Rory McIlroy (golfista)
- Aaron Judge (giocatore di baseball)
- Amanda Serrano (pugile)
- Cristiano Ronaldo (calciatore)
- Jaxon Smith-Njigba (giocatore di football americano)
- Alex Morgan (ex calciatrice)
- Mike Tirico (telecronista e giornalista sportivo)
- Nneka Ogwumike (cestista e presidente del sindacato giocatrici WNBA)
- Erling Haaland (calciatore)
- Jeeno Thitikul (golfista)
- Curt Cignetti (allenatore di football americano)
- Shai Gilgeous-Alexander (cestista)
- Smriti Mandhana (giocatrice di cricket)
- Mellody Hobson (imprenditrice e dirigente sportiva)
- Cherie DeVaux (allenatrice di cavalli da corsa)
- David Mulugheta (agente sportivo)
- Diana Flores (giocatrice di flag football)
- Johannes Høsflot Klæbo (fondista)
- Asisat Oshoala (calciatrice)
- Jack Hughes (giocatore di hockey su ghiaccio)
- Kristin Juszczyk (designer e imprenditrice nel settore moda sportiva)
- Temba Bavuma (giocatore di cricket)
INNOVATORI
- Alysa Liu (pattinatrice artistica)
- Jalen Brunson (cestista)
- Rob Mac (attore, produttore e co-proprietario del Wrexham)
- Alex Honnold (arrampicatore)
- Lindsey Vonn (sciatrice alpina)
- IShowSpeed (streamer e content creator)
- Clara Wu Tsai (imprenditrice, filantropa e proprietaria sportiva)
- Denny Hamlin (pilota NASCAR)
- Michael Jordan (ex cestista e imprenditore sportivo)
- Pablo Torre (giornalista e podcaster sportivo)
- Michael Rubin (imprenditore, fondatore di Fanatics)
- Sabastian Sawe (maratoneta)
- Michele Kang (imprenditrice e proprietaria di club femminili)
- Khalida Popal (ex calciatrice e attivista)
- Pat McAfee (conduttore sportivo ed ex giocatore NFL)
- Susie Wolff (dirigente automobilistica ed ex pilota)
- Brittany Hampton (stylist e consulente d’immagine)
- NiJaree Canady (giocatrice di softball)
- Cooper Flagg (cestista)
- Gabi Butler (cheerleader e personaggio televisivo)
- Stephen M. Ross (imprenditore e proprietario sportivo)
- Will Ahmed (fondatore e CEO di WHOOP)
- Sun Yingsha (giocatrice di tennistavolo)
LEADERS
- Prince Harry, il Duca di Sussex (fondatore degli Invictus Games)
- Myles Garrett (giocatore di football americano)
- Aryna Sabalenka (tennista)
- Faith Kipyegon (mezzofondista)
- Kimi Antonelli (pilota di Formula 1)
- Stephen Curry (cestista)
- Nelly Korda (golfista)
- Dana White (presidente UFC)
- Jordan Chiles (ginnasta)
- Becky Hammon (allenatrice di basket)
- Shams Charania (giornalista sportivo)
- Gianni Infantino (presidente FIFA)
- Carson Hocevar (pilota NASCAR)
- Masai Ujiri (dirigente NBA ed ex cestista)
- Carlie Irsay-Gordon (proprietaria e dirigente NFL)
- Bill Simmons (giornalista, podcaster e dirigente media sportivi)
- Fernando Mendoza (quarterback di football americano)
- Claudia Goldin (economista)
- Elana Meyers Taylor (bobista)
- Ed Stack (imprenditore e dirigente nel retail sportivo)
- Amna Al Qubaisi (pilota automobilistica)
- Gerry Cardinale (imprenditore e investitore sportivo)
- Elle Duncan (giornalista e conduttrice sportiva)
- Jessie Diggins (fondista)
- Luke Littler (giocatore di freccette)
- Oleksandr Usyk (pugile)