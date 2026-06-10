Da diversi mesi il clima in casa Lazio è rovente, con i tifosi in piena contestazione e intenzionati a non rinnovare l’abbonamento, dopo avere disertato l’Olimpico per diverse giornate della Serie A 2025/26.

Il titolo della Lazio vola in Borsa. Nella giornata odierna, il club biancoceleste sta guadagnando il 5% a Piazza Affari e ha raggiunto quota 1,64 euro per azione arrivando ai massimi addirittura da dicembre 2020. Va detto che nell’ambiente romano, soprattutto quello di stampo politico-istituzionale, stanno circolando voci secondo le quali il proprietario e presidente Claudio Lotito dovrebbe effettuare una comunicazione entro la settimana .

Sulla stagione della Lazio, che ha concluso il campionato di Serie A al nono posto in classifica e con l’addio di Maurizio Sarri, ha pesato il blocco del mercato estivo. Anche nella sessione di gennaio il club ha venduto alcuni dei suoi pezzi pregiati – Guendouzi e Castellanos su tutti –, rimpiazzandoli con giovani calciatori, molti dei quali non si sono rivelati utili alla causa.

Sullo sfondo resta il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, presentato nei mesi scorsi durante una conferenza stampa e per il quale proseguono le interlocuzioni con il Comune di Roma.