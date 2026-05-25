Nella corsa ai maxi premi del Mondiale per Club 2029: Inter quasi certa del posto, Juve in bilico, Milan più fuori che dentro

Tuttavia, l’assenza dalla massima competizione europea per club avrà un impatto non soltanto sul prossimo esercizio, ma anche su un torneo che – a cadenza quadriennale – è in grado di rivelarsi una vera e propria macchina da soldi: il Mondiale per Club . Il torneo ha garantito premi per 31,4 milioni di euro all’Inter, per fare un esempio, arrivando fino a oltre 100 milioni di euro per il Chelsea vincitore .

La mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League peserà in maniera significativa sui conti di Juventus e Milan in vista della prossima stagione, con premi mancanti per quasi 30 milioni di euro ai nastri di partenza della nuova stagione e un divario destinato ad ampliarsi nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda le altre italiane che hanno partecipato alle ultime due edizioni della Champions League, andando così a raccogliere punti utili per la corsa al Mondiale per Club 2029, questa è la situazione:

Atletico Madrid e Bayer Leverkusen non sono incluse per il momento, dato che il regolamento prevede un massimo di due squadre qualificate per Paese. Questo numero si può superare solo se più di due squadre della medesima federazione vincono la competizione regina della UEFA.

Ricordiamo che a qualificarsi per l’Europa sono 12 squadre in totale : le quattro che vincono la Champions nel 2025, 2026, 2027 e 2028, oltre alle otto migliori sulla base del ranking (che aumentano di conseguenza qualora una squadra vinca la Champions League per più di una volta negli anni considerati). Proprio il ranking ufficiale – che tiene in considerazione solamente le partecipazioni alla Champions League – è stato pubblicato nelle scorse settimane dalla FIFA.

Cifre che – seppur a cadenza quadriennale – sono in grado di incidere pesantemente sui conti delle società partecipanti. La prossima stagione, quella 2026/27, sarà la terza e penultima che farà parte delle quattro che contribuiranno alla formazione del gruppo delle squadre qualificate per l’edizione del 2029 tra vincitrici della Champions League e ranking.

Ranking Mondiale per Club 2029 – La situazione delle italiane

Giunti ormai a metà del percorso che porterà al Mondiale per Club 2029, e sulla base dei risultati della Serie A 2025/26, è possibile avere un quadro più chiaro delle chance di qualificazione delle formazioni italiane. Molto dipenderà anche da chi si laureerà Campione d’Europa nei prossimi anni (già a cominciare da questa edizione) e quanti posti aggiuntivi si libereranno eventualmente tramite il ranking. Partendo dall’Inter – unica squadra del nostro Paese al momento qualificata in base al ranking –, i nerazzurri sono di fatto quasi sicuri di prendere parte alla prossima edizione del torneo.

Considerando la classifica attuale, il vincolo di due squadre per Federazione e le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, l’avversario più vicino è il Club Brugge, che insegue a 33 punti di distanza. Con un buon percorso nella Champions 2026/27, i nerazzurri di Chivu saranno praticamente certi di ottenere il pass per il Mondiale per Club 2029.

La seconda italiana di questa classifica è l’Atalanta, al tredicesimo posto, seguita dalla Juventus, in sedicesima posizione. Le due formazioni hanno disputato finora tutte le edizioni di Champions che rientrano nel conteggio, ma nessuna delle due scenderà in campo nel torneo il prossimo anno e perderà inevitabilmente terreno in classifica. Entrambe sono a forte rischio: solo qualificandosi alla Champions 2027/28 e con un grande percorso potrebbero sperare di rientrare in gioco.

Andando in ordine, è praticamente fuori dai giochi il Milan: i rossoneri hanno mancato la qualificazione alla Champions per la seconda edizione consecutiva e avendo già pochi punti (quelli conquistati nel 2024/25) è praticamente impossibile che riescano a rientrare in corsa. Infine, il Napoli: a differenza dei rossoneri, i partenopei giocheranno la Champions il prossimo anno, ma partono da un punteggio basso. Solo con due grandi percorsi nel 2026/27 e nel 2027/28 possono sperare di conquistare punti e riavvicinarsi alle zone nobili della classifica.