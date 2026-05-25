Coppa Italia, il tabellone per la stagione 2026/27: le sfide e i possibili incroci

La Coppa Italia 2025/26 si è conclusa nelle scorse settimane con il trionfo dell’Inter sulla Lazio nella finale di Roma. Intanto, però, con la conclusione del campionato di Serie A 2025/26 si è già definita larga parte del tabellone della Coppa Italia 2026/27, in attesa delle ultime sfide per quanto riguarda in particolare i playoff di Serie B e di Serie C.
Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise:
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;
- 4 Società segnalate dalla Lega Pro.
Il regolamento della Coppa Italia
Tutte le Società verranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 44. Le Società partecipanti entreranno nella competizione in tre momenti successivi:
- 8 Società a partire dal turno preliminare;
- 28 Società a partire dai trentaduesimi;
- 8 Società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale.
La formazione dei suddetti gruppi di Società avviene sulla base di un ranking sportivo determinato tenendo conto dei risultati conseguiti dalle 44 Società partecipanti alla Competizione nei rispettivi Campionati della stagione precedente, come segue:
- Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente;
- Società che, nella stagione sportiva precedente, hanno acquisito il diritto di partecipare alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League o alla UEFA Europa Conference League nella stagione di disputa della Competizione, secondo l’ordine di classifica in Campionato;
- Società classificatasi all’8° posto in Serie A nella stagione sportiva precedente, qualora la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente rientrasse tra le prime otto in classifica;
- Società classificatesi dal 9° fino al 17° posto in Serie A nella stagione precedente e le 3 Società promosse dalla Serie B alla Serie A al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato al termine dei play-off (laddove previsti);
- Società retrocesse dalla Serie A alla SerieB al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato e la Società perdente la finale dei play–off per la qualificazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva in corso (laddove previsti);
- Le rimanenti Società di Serie B classificatesi fino al 16°posto o,in caso di play-out, fino al 15° posto e la società vincitrice i play-out al termine della stagione sportiva precedente (così come determinato dall’annuale CU FIGC che fissa i criteri dei ripescaggi o, in assenza di quest’ultimo, dalle norme federali di riferimento);
- Le quattro Società promosse al Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva precedente;
- la vincitrice della finale playoff del Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva precedente;
- Le tre Società seconde classificate nei gironi del Campionato Serie C al termine della stagione sportiva precedente, con assegnazione dei numeri da 41 a 43;
- La posizione in tabellone n. 44 sarà assegnata alla Società vincitrice della Coppa Italia Serie C.
Tabellone Coppa Italia – Le teste di serie
Come è stato per questa stagione le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale con il seguente ranking:
- Inter
- Napoli
- Roma
- Como
- Milan
- Juventus
- Atalanta
- Bologna
Tabellone Coppa Italia – I possibili ottavi in base al ranking
Parte sinistra:
- Inter-Genoa
- Bologna-Lazio
- Milan-Torino
- Como-Parma
Parte destra:
- Roma-Cagliari
- Juventus-Sassuolo
- Atalanta-Udinese
- Napoli-Fiorentina
Tabellone Coppa Italia 2026 2027 – I possibili quarti in base al ranking
Parte sinistra:
- Inter-Bologna
- Como-Milan
Parte destra:
- Roma-Juventus
- Napoli-Atalanta