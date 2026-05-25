Coppa Italia, il tabellone per la stagione 2026/27: le sfide e i possibili incroci

La Coppa Italia 2025/26 si è conclusa nelle scorse settimane con il trionfo dell’Inter sulla Lazio nella finale di Roma. Intanto, però, con la conclusione del campionato di Serie A 2025/26 si è già definita larga parte del tabellone della Coppa Italia 2026/27, in attesa delle ultime sfide per quanto riguarda in particolare i playoff di Serie B e di Serie C.

Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise: