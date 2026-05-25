La stagione calcistica sul fronte italiano si è appena conclusa, ma la Lega Serie A guarda già alla prossima stagione. Sono state ufficializzate oggi le date della Coppa Italia 2026/27, la coppa nazionale che nell’edizione da poco conclusa è stata conquistata dall’Inter. I nerazzurri hanno battuto la Lazio in finale.

La nuova edizione della competizione – che sarà trasmessa ancora da Mediaset, come previsto dal bando dei diritti tv, per l’ultima stagione del triennio – prenderà il via il prossimo 9 agosto 2026, con i turni preliminari. In campo subito ci sarà anche la Lazio, che entrerà in gioco nei trentaduesimi di finale, e dunque il 16 agosto (il weekend prima del via del campionato).