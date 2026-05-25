La stagione calcistica sul fronte italiano si è appena conclusa, ma la Lega Serie A guarda già alla prossima stagione. Sono state ufficializzate oggi le date della Coppa Italia 2026/27, la coppa nazionale che nell’edizione da poco conclusa è stata conquistata dall’Inter. I nerazzurri hanno battuto la Lazio in finale.
La nuova edizione della competizione – che sarà trasmessa ancora da Mediaset, come previsto dal bando dei diritti tv, per l’ultima stagione del triennio – prenderà il via il prossimo 9 agosto 2026, con i turni preliminari. In campo subito ci sarà anche la Lazio, che entrerà in gioco nei trentaduesimi di finale, e dunque il 16 agosto (il weekend prima del via del campionato).
Coppa Italia date 2026 2027 – Tutti i turni della competizione
Di seguito, tutte le date ufficiali dei turni della Coppa Italia 2026/27, fino alla finale:
- Turno Preliminare – domenica 09/08/2026
- Trentaduesimi – domenica 16/08/2026
- Sedicesimi di finale – mercoledì 02/09/2026 (data di riserva: martedì 15/09/2026)
- Ottavi di finale – mercoledì 02/12/2026 e mercoledì 16/12/2026 (data di riserva: mercoledì 13/01/2027)
- Quarti di finale – mercoledì 03/02/2027 e mercoledì 10/02/2027
- Semifinali (andata) – mercoledì 03/03/2027
- Semifinali (ritorno) – mercoledì 21/04/2027
- Finale – mercoledì 19/05/2027