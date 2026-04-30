La Roma semplifica la struttura societaria: progetto di fusione per quattro holding giallorosse

La Roma accelera sul processo di semplificazione della propria struttura societaria. Secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, è stato avviato un progetto di fusione che coinvolge quattro società all’interno della catena di controllo studiata dalla famiglia Friedkin, destinate a essere incorporate direttamente in AS Roma Srl, la società operativa del club.

Nel dettaglio, l’operazione riguarda:

Soccer Srl

ASR Soccer LP Srl

Brand Management Srl

AS Roma Real Estate Srl

Le quattro società negli anni hanno gestito diverse attività complementari rispetto al core business sportivo: dai diritti e alle iniziative commerciali, fino agli asset legati al marchio e alle componenti immobiliari.