La Roma semplifica la struttura societaria: progetto di fusione per quattro holding giallorosse

La Roma accelera sul processo di semplificazione della propria struttura societaria. Secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, è stato avviato un progetto di fusione che coinvolge quattro società all’interno della catena di controllo studiata dalla famiglia Friedkin, destinate a essere incorporate direttamente in AS Roma Srl, la società operativa del club.
Nel dettaglio, l’operazione riguarda:
- Soccer Srl
- ASR Soccer LP Srl
- Brand Management Srl
- AS Roma Real Estate Srl
Le quattro società negli anni hanno gestito diverse attività complementari rispetto al core business sportivo: dai diritti e alle iniziative commerciali, fino agli asset legati al marchio e alle componenti immobiliari.
Il progetto prevede la fusione per incorporazione in AS Roma Srl, con conseguente accentramento in capo al club di tutte le attività oggi distribuite tra le diverse società. Una scelta che va nella direzione di una struttura più lineare, con una riduzione dei livelli societari e una maggiore integrazione tra le varie aree di business. Fuori dal perimetro di questa fusione rimarrà solamente ASR Media and Sponsorship, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e da sponsorizzazione del club giallorosso.
Dal punto di vista operativo, si tratta di un intervento tipico di razionalizzazione. La presenza di più veicoli comporta infatti complessità amministrative, duplicazioni di funzioni e costi di gestione più elevati. Con la fusione, la Roma punta a semplificare i processi decisionali, migliorare l’efficienza e rendere più trasparente la propria organizzazione, come sottolineato dalla stessa società nel documento sul progetto di fusione.
L’operazione non dovrebbe avere impatti diretti sull’attività sportiva, ma rafforza il modello di gestione integrata del club, accentrando sotto un’unica entità tutte le principali leve operative e commerciali. Il riassetto si inserisce nel percorso di evoluzione della governance portato avanti dalla proprietà negli ultimi anni, con l’obiettivo di costruire una struttura più snella e funzionale alle esigenze di un gruppo calcistico moderno.
Il progetto di fusione delle quattro società di cui sopra in AS Roma Srl segue un’altra recente novità nella catena di controllo del club giallorosso. Nella struttura, infatti, è apparsa nei mesi scorsi anche la Pursuit Sports, nata con l’idea di centralizzare le operazioni e migliorare le prestazioni su più squadre, consentendo allo stesso tempo a ogni club della famiglia Freidkin (dalla Roma all’Everton) di mantenere la propria identità unica.
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Un’esigenza nata soprattutto dopo l’acquisizione da parte dell’imprenditore americano proprio dell’Everton, club della Premier League inglese rilevato nel dicembre del 2024, e ricordando che i Friedkin sono proprietari anche del Cannes in Francia.