Roma, cambia la catena di controllo dei Friedkin: la novità dopo l’ingresso di Pursuit Sports

C’è una novità nella catena di controllo della Roma, club di Serie A che dall’agosto del 2020 è guidato dalla famiglia Friedkin. A luglio del 2025, era stata resa nota la creazione della nuova Pursuit Sports da parte di Dan Friedkin, una società dedicata alla supervisione, al supporto e allo sviluppo delle proprietà sportive professionistiche del Friedkin Group. Come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, Pursuit fa ora parte dello schema di controllo del club giallorosso. Con la nascita di Pursuit, l’idea era quella di centralizzare le operazioni e migliorare le prestazioni su più squadre, consentendo allo stesso tempo a ogni club di mantenere la propria identità unica. Un’esigenza nata soprattutto dopo l’acquisizione da parte dell’imprenditore americano dell’Everton, club della Premier League inglese rilevato nel dicembre del 2024, e ricordando che i Friedkin sono proprietari anche del Cannes in Francia.

La scelta per la guida di Pursuit Sports era ricaduta su Dave Beeston, ex dirigente di Clearlake Capital (fondo co-proprietario del Chelsea) e del Fenway Sports Group (controllante del Liverpool di cui è azionista anche RedBird, hedge fund USA che controlla Milan e Tolosa), che era stato nominato amministratore delegato del nuovo gruppo. «L’intenzione era quella di creare una società madre con due obiettivi: fornire eccellenza operativa, migliorare la gestione dei club che possediamo attualmente e valutare opportunità di crescita. Quando mi sveglio, penso a come aiutare Roma, Everton e Cannes a raggiungere i propri obiettivi. E allo stesso tempo penso a come far crescere l’azienda attraverso nuove acquisizioni», aveva dichiarato Beeston lo scorso anno. Ora, come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, la Pursuit Sports appare nella catena di controllo che porta da Dan Friedkin alla AS Roma. Ma in che punto? Nel dettaglio, la Roma è attualmente controllata da Neep Roma Holding, le cui quote sono detenute al 100% dalla Romolus and Remus Investments LLC (RRI). E fino a qui, tutto è rimasto come prima.