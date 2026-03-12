Finalissima, Bernabeu in pole come nuova sede per la sfida Spagna-Argentina

Il Bernabeu sembrerebbe essere la giusta soluzione, visto che con il passare dei giorni si è ormai capito che le tensioni in Medio Oriente non rientreranno così facilmente. Inoltre, la Finalissima per la federazione spagnola potrebbe essere il giusto biglietto da visita per ospitare nello stesso Bernabeu la finale dei Mondiali 2030 che la Spagna organizzerà insieme a Portogallo e Marocco , con la federazione marocchina che punta a sua volta a ospitare l’ultimo atto più atteso nel panorama calcistico nell’avveniristico stadio di Casablanca .

La Finalissima sarebbe molto vicina all’annuncio ufficiale sul cambio di sede . La super sfida fra Spagna e Argentina , in programma il 27 marzo , non si giocherà a Doha , viste le crescenti tensioni in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. E ora, come riporta il quotidiano spagnolo Diario As, dopo alcune valutazioni degli scorsi giorni, UEFA e CONMEBOL , le due confederazione organizzatrice della partita, stanno portando la propria convergenza di idee sul Santiago Bernabeu di Madrid, che sembra essere il grande favorito.

Fra le alternative erano state prese in considerazione anche Lisbona e Roma, ma la UEFA dal canto suo è convinta che Madrid sia una soluzione più che adeguata, in attesa del via libera definitivo della federcalcio argentina e della CONMEBOL. E qui potrebbe nascere un serio problema, perché le due istituzioni sono tutt’altro che convinte dal Bernabeu, anche per il semplice fatto che andrebbe a cadere la possibilità di giocare in una sede neutrale.

Inoltre, in un periodo in cui la situazione geopolitica è tutt’altro che semplice, va considerato che nello stesso giorno della Finalissima si giocherà a Madrid, presso il Riyadh Air Metropolitano, la sfida amichevole fra Marocco ed Ecuador. Un doppio impegno nella stessa città metterebbe molto sotto pressione l’apparato della sicurezza della capitale spagnola che necessiterebbe di un piano straordinario per gestire il grande afflusso di persone che si andrebbe a creare nello stesso giorno e pressoché nello stesso orario.

La soluzione Bernabeu è candidata dalla UEFA con forza visto anche il recente passato: nel 2018 dopo i violenti disordini a Buenos Aires, la CONMEBOL decise di far disputare la finale della Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors proprio nello stadio madridista, che ovviamente non aveva l’aspetto attuale post ristrutturazione. Si trattò di un successo organizzativo, grazie a un’ottima gestione delle due tifoserie che non vennero mai a contatto e non crearono particolari incidenti. Manca, però, come detto, l’ultimo via libera da parte di CONMEBOL e federcalcio argentina per ufficializzare lo spostamento della partita da Doha.