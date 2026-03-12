Trump: «Iran benvenuto ai Mondiali, ma meglio se non viene per la sua sicurezza»

«La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza». Con queste parole, il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è intervenuto sul social network Truth, per parlare della partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo che si giocherà in estate in USA, Canada e Messico.

Una posizione, quella del capo di Stato americano, non propriamente in linea con quanto annunciato nella giornata di ieri dal presidente della FIFA Gianni Infantino. «Abbiamo parlato della situazione attuale in Iran e del fatto che la squadra iraniana si è qualificata per partecipare alla FIFA World Cup 2026», ha detto ieri il numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale dopo un incontro avuto con Trump alla Casa Bianca