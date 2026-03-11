L'Iran si ritira dai Mondiali 2026. Il ministro dello Sport: «Non ci sono le condizioni»

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco FAZ, che cita dichiarazioni televisive, ad annunciarlo è stato direttamente il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali . «Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali», le parole del ministro.

L’Iran non parteciperà ai Mondiali 2026 che si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente in seguito ai bombardamenti a Teheran, e nelle altre città del paese, da parte degli stessi USA e di Israele.

Donjamali ha proseguito sottolineando le «misure malvagie intraprese contro l’Iran. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare».

La nazionale iraniana si è qualificata direttamente ai Mondiali lo scorso marzo vincendo il proprio girone della terza fase delle qualificazioni asiatiche per la competizione iridata che inizierà il prossimo 11 giugno. L’Iran è stato inserito nel raggruppamento G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. L’esordio con quest’ultima è in programma per il 16 giugno.