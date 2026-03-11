Totti verso il ritorno alla Roma: per ora solo come ambasciatore per il centenario

Ecco una possibile riscrittura con citazione della fonte:

Francesco Totti si avvicina al ritorno alla Roma in occasione del centenario del club. Secondo quanto riferisce ANSA, l’ex capitano giallorosso sarebbe destinato a ricoprire il ruolo di ambassador per le celebrazioni dei 100 anni della società, una soluzione studiata dalla proprietà dei Friedkin e condivisa dallo stesso Totti. Al momento non si tratterebbe di un incarico dirigenziale vero e proprio, anche se per il futuro non è esclusa un’evoluzione del ruolo.

I contatti tra Totti e la proprietà americana, sarebbero diretti e senza intermediari. A Trigoria viene descritto come “ottimo” il rapporto costruito tra le parti negli ultimi mesi. In questo quadro si inseriscono anche il ritorno dell’ex numero 10 allo stadio Olimpico dopo anni di assenza e la recente cena con Gian Piero Gasperini.

Il contratto non sarebbe ancora stato definito nei dettagli, ma una volta firmato consentirebbe a Totti di mantenere anche le altre collaborazioni professionali. Solo nel caso in cui in futuro si aprisse la prospettiva di un ruolo dirigenziale, le parti dovrebbero tornare a discutere i termini dell’accordo.