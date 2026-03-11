Il Manchester United del dopo Ferguson: un brand globale senza vittorie sul campo

Il Manchester United è uno dei club più iconici della storia del calcio mondiale. Un marchio globale capace di generare ricavi tra i più alti del settore e di mantenere una fanbase enorme in ogni continente.
Eppure negli ultimi anni i Red Devils hanno vissuto un evidente declino sportivo, con risultati molto lontani dall’epoca d’oro costruita sotto la guida di Alex Ferguson.
Come è possibile che uno dei club più ricchi e conosciuti del pianeta fatichi da oltre un decennio a tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo?
È questa la domanda al centro della nuova video analisi pubblicata sul canale YouTube di Calcio e Finanza, che ripercorre la trasformazione del Manchester United: dalla nascita del mito sportivo alla costruzione di uno dei brand più potenti dello sport globale.
Nel video, realizzato con il supporto di Freedom24 per la serie “Investire nello sport“, analizziamo:
- la crescita del Manchester United nel calcio inglese e internazionale
- il ruolo decisivo dell’era Ferguson nella costruzione del brand globale
- l’evoluzione economica del club nell’era della Premier League
- il paradosso degli ultimi anni: ricavi elevati ma risultati sportivi deludenti
- il confronto coi rivali del Manchester City
- l’andamento del titolo dei Red Devils a Wall Street
- i progetti per il nuovo Old Trafford.
Un viaggio dentro uno dei casi più interessanti dell’economia del calcio moderno.