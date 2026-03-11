Lo sport e il calcio sono decisamente rappresentati all’interno della annuale classifica di Forbes sui miliardari a livello mondiale. Sia tra i proprietari di club sportivi che tra i proprietari, nello specifico, di club calcistici, sono tanti infatti i nomi noti all’interno della graduatoria, anche alla luce degli investimenti di diversi tra gli uomini più ricchi al mondo nella galassia dello sport.
Basti pensare che tre dei quindici più ricchi in assoluto, ovverosia la famiglia francese degli Arnault e gli statunitensi Rob Walton e Steve Ballmer (rispettivamente in settima, undicesima e quindicesima posizione con patrimoni che vanno da 171 a 126 miliardi di dollari), hanno investito nel mondo dello sport: gli Arnault sono proprietari del Paris FC, Walton è alla guida dei Denver Broncos di NFL mentre Ballmer è proprietario dei Los Angeles Clippers, franchigia di NBA.
Proprietari più ricchi Serie A – Gli Hartono al top in Italia
In particolare, ci sono anche sono tanti proprietari e azionisti di club calcistici di Serie A nella classifica dei miliardari di Forbes. Dai fratelli Hartono a John Elkann passando per Dan Friedkin e la famiglia Commisso, nell’annuale lista dei più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense non mancano i miliardari legati al mondo del pallone italiano.
Tra i proprietari di club della Serie A, i più ricchi sono i fratelli Hartono, alla guida del Como con un patrimonio aggregato stimato in 38,5 miliardi di dollari. Alle spalle degli Hartono troviamo Dan Friedkin, proprietario della Roma con un patrimonio di 11,4 miliardi di dollari stimato da Forbes e il 279° posto nella classifica globale, mentre sul terzo gradino del podio c’è la famiglia Saputo di Joey, proprietario del Bologna, con un patrimonio di 6,4 miliardi di dollari che vale il 653° posto nella classifica generale, davanti alla famiglia Commisso, dopo la scomparsa di Rocco, alla guida della Fiorentina con un patrimonio di 5,6 miliardi (749° posto in classifica).
Nella classifica trovano spazio anche Renzo Rosso (Vicenza, patrimonio da 4,5 miliardi per la 954ª posizione), John Elkann (AD di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus, con un patrimonio di 2,5 miliardi e la 1676ª posizione) e Antonio Percassi (Atalanta, patrimonio di 1,3 miliardi e 2858ª posizione), mentre per la prima volta entra anche Gerry Cardinale (Milan, 1,8 miliardi per la 2274ª posizione) e per l’altra sponda del Naviglio c’è il numero uno di Oaktree Howard Marks (Inter, 2,2 miliardi per la 1919ª posizione). Ma troviamo anche i proprietari dei club di provincia, come Giovanni Arvedi (Cremonese, 1,9 miliardi per la 2177ª posizione), ma anche la famiglia Squinzi (Sassuolo, 1,2 miliardi per la 3017ª posizione) e Danilo Iervolino (Salernitana, 1,2 miliardi per la 3017ª posizione).
Tra le figure più note che hanno avuto a che fare con il mondo del calcio in Italia e che attualmente non sono più presenti nel business ci sono anche il fondatore di Elliott Paul Singer (6,7 miliardi di dollari, 612° posto) – ex proprietario del Milan, seppur mantenendo un interesse nel club rossonero tramite un warrant – e l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti (1,8 miliardi di dollari, 1947°).
Proprietari più ricchi – La classifica
Di seguito, l’elenco completo dei proprietari più ricchi tra i club di Serie A:
- Robert Hartono, 19,6 miliardi (139° posto tra i più ricchi al mondo) – Como;
- Michael Hartono, 18,9 miliardi (149°) – Como;
- Dan Friedkin, 11,4 miliardi (279°) – Roma;
- Famiglia Saputo, 6,4 miliardi (653°) – Bologna;
- Famiglia Commisso, 5,6 miliardi (749°) – Fiorentina;
- Renzo Rosso, 4,5 miliardi (954°) – Vicenza;
- John Elkann, 2,5 miliardi (1676°) – Juventus;
- Howard Marks, 2,2 miliardi (1913°) – Inter;
- Giovanni Arvedi, 1,9 miliardi (2177°) – Cremonese;
- Gerry Cardinale, 1,8 miliardi (2274°) – Milan;
- Antonio Percassi, 1,3 miliardi (2858°) – Atalanta;
- Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,2 miliardi ciascuno (3017°) – Sassuolo;
- Danilo Iervolino, 1,2 miliardi (3017°) – Salernitana.
Tra i proprietari di club calcistici esteri, invece, troviamo:
- Bernard Arnault e famiglia, 171 miliardi di dollari (7° posto tra i più ricchi al mondo): Paris FC;
- Carlos Slim e famiglia, 125 miliardi (16°): azionista del Real Oviedo;
- Mark Mateschitz, 45,8 miliardi (43°): RB Lipsia;
- Idan Ofer, 34,6 miliardi (61°): Familicao FC (calcio);
- François Pinault, 29,5 miliardi (81°): Stade Rennais;
- David Tepper, 23,7 miliardi (109°): Charlotte Fc;
- Stanley Kroenke, 22,2 miliardi (114°): Arsenal;
- Philip Anschutz, 19,4 miliardi (141°): LA Galaxy;
- James Ratcliffe, 18,4 miliardi (153°): Nizza, Losanna e Manchester United;
- Anders Holch Povlsen, 16,9 miliardi (171°): FC Midtjylland;;
- Todd Boehly, 9,3 miliardi (372°) – Chelsea;
- Evangelos Marinakis, 7 miliardi (567°): Olympiacos e Nottingham Forest;
- Dmitry Rybolovlev, 6,7 miliardi (612°) – AS Monaco;
- Florentino Perez, 6,3 miliardi (664°) – Real Madrid;
- John Henry, 5,7 miliardi (730°) – Liverpool;
- Ricardo Salinas Pliego, 3,7 miliardi (1163°) – Mazatlán F.C. (Messico);
- Peter Lim, 2 miliardi (2052°) – Valencia;