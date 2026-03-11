Lo sport e il calcio sono decisamente rappresentati all’interno della annuale classifica di Forbes sui miliardari a livello mondiale. Sia tra i proprietari di club sportivi che tra i proprietari, nello specifico, di club calcistici, sono tanti infatti i nomi noti all’interno della graduatoria, anche alla luce degli investimenti di diversi tra gli uomini più ricchi al mondo nella galassia dello sport. Basti pensare che tre dei quindici più ricchi in assoluto, ovverosia la famiglia francese degli Arnault e gli statunitensi Rob Walton e Steve Ballmer (rispettivamente in settima, undicesima e quindicesima posizione con patrimoni che vanno da 171 a 126 miliardi di dollari), hanno investito nel mondo dello sport: gli Arnault sono proprietari del Paris FC, Walton è alla guida dei Denver Broncos di NFL mentre Ballmer è proprietario dei Los Angeles Clippers, franchigia di NBA.

Proprietari più ricchi Serie A – Gli Hartono al top in Italia In particolare, ci sono anche sono tanti proprietari e azionisti di club calcistici di Serie A nella classifica dei miliardari di Forbes. Dai fratelli Hartono a John Elkann passando per Dan Friedkin e la famiglia Commisso, nell’annuale lista dei più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense non mancano i miliardari legati al mondo del pallone italiano. Tra i proprietari di club della Serie A, i più ricchi sono i fratelli Hartono, alla guida del Como con un patrimonio aggregato stimato in 38,5 miliardi di dollari. Alle spalle degli Hartono troviamo Dan Friedkin, proprietario della Roma con un patrimonio di 11,4 miliardi di dollari stimato da Forbes e il 279° posto nella classifica globale, mentre sul terzo gradino del podio c’è la famiglia Saputo di Joey, proprietario del Bologna, con un patrimonio di 6,4 miliardi di dollari che vale il 653° posto nella classifica generale, davanti alla famiglia Commisso, dopo la scomparsa di Rocco, alla guida della Fiorentina con un patrimonio di 5,6 miliardi (749° posto in classifica).