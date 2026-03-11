CVC accelera sullo sport: maxi-prestito da oltre 3,5 miliardi per la divisione sportiva

Un accordo che arriva dopo diversi mesi in cui, senza successo, CVC ha provato a cedere una quota di maggioranza di GSG con una valutazione di 9 miliardi. Il Global Sport Group è stato creato lo scorso anno dalla società di private equity quotata ad Amsterdam per riunire i suoi investimenti nello sport , che spaziano dalle leghe calcistiche europee , al rugby inglese , fino al tennis femminile .

CVC Capital Partners ha trovato un accordo con KKR e Pimco in merito all’accordo di finanziamento di Global Sport Group (GSG) , la più grande attività sportiva di private equity al mondo che è stata valutata 7 miliardi di euro .

Come riporta il Financial Times, sono diversi i potenziali acquirenti che non hanno accolto le richieste di CVC. Il motivo principale per cui i diversi soggetti hanno fatto un passo indietro è relativo alle prestazioni deludenti di alcuni asset di GSG, tra cui la Ligue de Football Professionnel e Premiership Rugby.

Tornando all’operazione conclusa in queste ore, KKR garantirà prestiti per un totale di 1,4 miliardi di euro a GSG utilizzando capitale dell’assicuratore Global Atlantic. Circa 1 miliardo di euro di questa cifra sarà sotto forma di preferred equity, che si colloca tra debito e azioni ordinarie nella struttura del capitale di una società. Inoltre, il fondo USA ha versato 200 milioni per una quota del 6% di GSG, con il resto delle quote che rimarrà a CVC. Secondo indiscrezioni, questa transazione si è basata su un valore concordato complessivo di GSG di circa 3,5 miliardi.

Da parte sua, Pimco garantirà circa 1,5 miliardi di euro a debito. Considerando ciò, GSG ha raccolto 3,7 miliardi, visto che ci sono anche altri piccoli investitori che hanno garantito cifre più contenute rispetto a quelle sottoscritte da KKR e Pimco.

Dal 2018, CVC ha investito circa 4,6 miliardi di euro negli asset ora gestiti da GSG, tra cui 1,5 miliardi nella LFP, 2,1 miliardi nella Liga, e quasi 700 milioni di sterline (808 milioni di euro) in tre competizioni di rugby, tra cui il torneo Sei Nazioni.

Nel 2022 CVC ha acquisito il 13% di una nuova società che raccoglie i ricavi televisivi e di sponsorizzazione delle prime due divisioni del calcio francese (Ligue 1 e 2). Tuttavia il valore dei diritti è successivamente crollato, spingendo la LFP a lanciare un proprio canale dopo aver chiuso il contratto con DAZN. Nonostante il valore della quota di CVC nel ramo commerciale della lega sia stato rivisto al ribasso, il fondo USA rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine.

Delusioni provengono anche dall’investimento compiuto nel 2019 in Premiership Rugby per via delle difficoltà economiche riscontrate da diversi club: tre di queste, su un totale di 13, sono fallite durante la stagione, mentre molte altre dipendono dal sostegno di proprietari molto facoltosi.

Nell’ultimo periodo le valutazioni di CVC si sono concentrate su eventuali investimenti nella pallavolo, che conta una base nutrita di tifosi in grandi paesi come Braile e Cina. Inoltre, un occhio di riguardo spetta al tennis femminile che sta continuando a crescere in termini di popolarità attirando sempre di più l’attenzione del grande pubblico mondiale.

Infine, sono diverse le indiscrezioni che parlano di una CVC disposta a cedere un ulteriore 5% di GSG, iniziando così un piano che vedrebbe l’uscita da tale realtà nel giro di tre anni, attraverso una IPO (Offerta Pubblica Iniziale) o una vendita privata, come fatto per il 6% a KKR.

