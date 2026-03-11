La classifica dei miliardari italiani: il duo Tether Devasini-Ardoino nella top 4

Un derby tutto piemontese che ha cambiato la classifica dei miliardari italiani stilata dalla rivista Forbes. L’ultimo aggiornamento ha visto il netto sorpasso di Devasini su Ferrero, con quest’ultimo che ha visto sì crescere il suo patrimonio, da 41,3 a 48,8 miliardi , ma non ha potuto fare nulla con la scalata dell’imprenditore torinese che ha un patrimonio di 89,3 miliardi , che lo fa diventare inoltre la 22esimo persona più ricca del mondo .

Giovanni Ferrero , che guida l’impero di famiglia fondato da suo nonno Pietro e prozio Giovanni, non è più l’italiano più ricco al mondo. A scalzarlo dal primo posto è Giancarlo Devasini , fondatore della criptovaluta Tether che figura come secondo azionista della Juventus alle spalle di Exor , la holding della famiglia-Agnelli Elkann .

Classifica miliardari italiani patrimonio – La top 10

A chiudere il podio è Andrea Pignataro, anche lui scivolato di una posizione dopo il balzo in avanti di Devasini. Il proprietario di Macron si trova al terzo posto fra gli italiani più ricchi con un patrimonio di 42,6 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 36,9 miliardi dell’ultimo aggiornamento pubblicato da Forbes.

Al quarto posto che ad aprile 2025 era occupato da Giorgio Armani (scomparso il 4 settembre) sale un altro volto di Tether come Paolo Ardoino, amministratore delegato e socio di minoranza di Devasini. Ardoino, che negli ultimi mesi è salito alla ribalta dopo l’offerta pubblica da 1,1 miliardi di euro per l’acquisto della Juventus, respinta da Exor. Anche lo stesso Ardoino ha visto salire notevolmente il suo patrimonio, passando da 9,5 miliardi a 38 miliardi.

La donna italiana più ricca rimane Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 9,2 miliardi. Dietro di lei Piero Ferrari (7,9 miliardi), figlio di Enzo e socio di minoranza della casa automobilistica fondata dal padre. Seguono Gianfelice e Paolo Rocca (7,3 miliardi ciascuno), rispettivamente presidente e amministratore delegato del gruppo Techint, che detiene Tenaris, Ternium e altre aziende che operano nei settori dell’ingegneria, delle costruzioni e dell’energia. Chiude la top 10 Leonardo Maria Del Vecchio (7 miliardi), uno degli otto eredi dell’impero EssilorLuxottica fondata dal padre Leonardo e pronto ora a rilevare due quote di Delfin, la cassaforte di famiglia, da altrettanti fratelli per diventarne il primo azionista.

Classifica miliardari italiani patrimonio – I patron sportivi presenti

Sono diversi i miliardari italiani che possiedono, anche per eredità, un società sportiva, con particolare riferimento al calcio. Si tratta di Renzo Rosso patron del Vicenza, che insieme alla famiglia, possiede un patrimonio da 4,5 miliardi di dollari e si colloca al 21 posto. Presente anche John Elkann, CEO di Exor (azionista di maggioranza della Juventus) con un patrimonio di 2,5 miliardi (44°). L’AD della holding di famiglia perde diverse posizioni.

Più in basso seguono, anche se hanno visto il proprio patrimonio aumentare, i due fratelli maggiori Berlusconi (co-proprietari di Fininvest, che ha ceduto il Monza negli scorsi mesi), Pier Silvio e Marina, con 3.2 miliardi di dollari a testa. Ecco poi Massimo Moratti, ex patron dell’Inter che ha venduto anche le proprie quote, come hanno fatto gli altri membri della famiglia, di Saras. Per lui patrimonio di 1,9 miliardi. Ed ecco ancora, il proprietario della Cremonese, Giovanni Arvedi (1,9 miliardi), ma anche Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina (1,7 miliardi) e il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi (1,3 miliardi). Prima del socio di minoranza del club bergamasco, ecco Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi con un patrimonio di 1,9 miliardi a testa.

Chiudono le ultime tre posizioni, i due eredi Squinzi e proprietari del Sassuolo, Marco e Veronica (1,2 miliardi ciascuno), così come Danilo Iervolino, patron della Salernitana.

Classifica miliardari italiani patrimonio – La graduatoria completa

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani: