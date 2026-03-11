La classifica dei miliardari italiani: il duo Tether Devasini-Ardoino nella top 4

Balzo in avanti dei due soci della società di criptovalute, seconda azionista della Juventus dietro alla Exor della famiglia Agnelli-Elkann.

Giovanni Ferrero, che guida l’impero di famiglia fondato da suo nonno Pietro e prozio Giovanni, non è più l’italiano più ricco al mondo. A scalzarlo dal primo posto è Giancarlo Devasini, fondatore della criptovaluta Tether che figura come secondo azionista della Juventus alle spalle di Exor, la holding della famiglia-Agnelli Elkann.

Un derby tutto piemontese che ha cambiato la classifica dei miliardari italiani stilata dalla rivista Forbes. L’ultimo aggiornamento ha visto il netto sorpasso di Devasini su Ferrero, con quest’ultimo che ha visto sì crescere il suo patrimonio, da 41,3 a 48,8 miliardi, ma non ha potuto fare nulla con la scalata dell’imprenditore torinese che ha un patrimonio di 89,3 miliardi, che lo fa diventare inoltre la 22esimo persona più ricca del mondo.

Classifica miliardari italiani patrimonio – La top 10

A chiudere il podio è Andrea Pignataro, anche lui scivolato di una posizione dopo il balzo in avanti di Devasini. Il proprietario di Macron si trova al terzo posto fra gli italiani più ricchi con un patrimonio di 42,6 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 36,9 miliardi dell’ultimo aggiornamento pubblicato da Forbes.

Al quarto posto che ad aprile 2025 era occupato da Giorgio Armani (scomparso il 4 settembre) sale un altro volto di Tether come Paolo Ardoino, amministratore delegato e socio di minoranza di Devasini. Ardoino, che negli ultimi mesi è salito alla ribalta dopo l’offerta pubblica da 1,1 miliardi di euro per l’acquisto della Juventus, respinta da Exor. Anche lo stesso Ardoino ha visto salire notevolmente il suo patrimonio, passando da 9,5 miliardi a 38 miliardi.

La donna italiana più ricca rimane Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 9,2 miliardi. Dietro di lei Piero Ferrari (7,9 miliardi), figlio di Enzo e socio di minoranza della casa automobilistica fondata dal padre. Seguono Gianfelice e Paolo Rocca (7,3 miliardi ciascuno), rispettivamente presidente e amministratore delegato del gruppo Techint, che detiene Tenaris, Ternium e altre aziende che operano nei settori dell’ingegneria, delle costruzioni e dell’energia. Chiude la top 10 Leonardo Maria Del Vecchio (7 miliardi), uno degli otto eredi dell’impero EssilorLuxottica fondata dal padre Leonardo e pronto ora a rilevare due quote di Delfin, la cassaforte di famiglia, da altrettanti fratelli per diventarne il primo azionista.

Classifica miliardari italiani patrimonio – I patron sportivi presenti

Sono diversi i miliardari italiani che possiedono, anche per eredità, un società sportiva, con particolare riferimento al calcio. Si tratta di Renzo Rosso patron del Vicenza, che insieme alla famiglia, possiede un patrimonio da 4,5 miliardi di dollari e si colloca al 21 posto. Presente anche John Elkann, CEO di Exor (azionista di maggioranza della Juventus) con un patrimonio di 2,5 miliardi (44°). L’AD della holding di famiglia perde diverse posizioni.

Più in basso seguono, anche se hanno visto il proprio patrimonio aumentare, i due fratelli maggiori Berlusconi (co-proprietari di Fininvest, che ha ceduto il Monza negli scorsi mesi), Pier Silvio e Marina, con 3.2 miliardi di dollari a testa. Ecco poi Massimo Moratti, ex patron dell’Inter che ha venduto anche le proprie quote, come hanno fatto gli altri membri della famiglia, di Saras. Per lui patrimonio di 1,9 miliardi. Ed ecco ancora, il proprietario della Cremonese, Giovanni Arvedi (1,9 miliardi), ma anche Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina (1,7 miliardi) e il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi (1,3 miliardi). Prima del socio di minoranza del club bergamasco, ecco Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi con un patrimonio di 1,9 miliardi a testa.

Chiudono le ultime tre posizioni, i due eredi Squinzi e proprietari del Sassuolo, Marco e Veronica (1,2 miliardi ciascuno), così come Danilo Iervolino, patron della Salernitana.

Classifica miliardari italiani patrimonio – La graduatoria completa

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani:

  1. Giancarlo Devasini (22° nella classifica globale dei miliardari) – 89,3 miliardi di dollari
  2. Giovanni Ferrero (41) – 48,8 miliardi di dollari
  3. Andrea Pignataro (46) – 42,6 miliardi di dollari
  4. Paolo Ardoino (53) – 38 miliardi di dollari
  5. Francesco Gaetano Caltagirone (289) – 11,1 miliardi di dollari
  6. Massimiliana Landini Aleotti (381) – 9,2 miliardi di dollari
  7. Piero Ferrari (461) – 7,9 miliardi di dollari
  8. Paolo Rocca (528) – 7,3 miliardi di dollari
  9. Gianfelice Rocca (528) – 7,3 miliardi di dollari
  10. Leonardo Maria Del Vecchio (567) – 7 miliardi di dollari
  11. Paola Del Vecchio (595) – 6,8 miliardi di dollari
  12. Nicoletta Zampillo (595) – 6,8 miliardi di dollari
  13. Rocco Basilico (595) – 6,8 miliardi di dollari
  14. Claudio Del Vecchio (595) – 6,8 miliardi di dollari
  15. Clemente Del Vecchio (595) – 6,8 miliardi di dollari
  16. Luca Del Vecchio (595) – 6,8 miliardi di dollari
  17. Marisa Del Vecchio (595) – 6,8 miliardi di dollari
  18. Giuseppe De’Longhi (664) – 6,3 miliardi di dollari
  19. Patrizio Bertelli (891) – 4,8 miliardi di dollari
  20. Miuccia Prada (891) – 4,8 miliardi di dollari
  21. Renzo Rosso (954) – 4,5 miliardi di dollari
  22. Luciano Benetton (1011) – 4,2 miliardi di dollari
  23. Giuliana Benetton (1011) – 4,2 miliardi di dollari
  24. Giorgio Perfetti (1074) – 4 miliardi di dollari
  25. Remo Ruffini (1108) – 3,9 miliardi di dollari
  26. Sergio Stevanato (1108) – 3,9 miliardi di dollari
  27. Brunello Cucinelli (1163) – 3,7 miliardi di dollari
  28. Fabrizio Di Amato (1163) – 3,7 miliardi di dollari
  29. Augusto Perfetti (1189) – 3,6 miliardi di dollari
  30. Isabella Seràgnoli (1189) – 3,6 miliardi di dollari
  31. Romano Minozzi (1325) – 3,2 miliardi di dollari
  32. Marina Berlusconi (1325) – 3,2 miliardi di dollari
  33. Pier Silvio Berlusconi (1325) – 3,2 miliardi di dollari
  34. Massimo Doris (1440) – 2,9 miliardi di dollari
  35. Ugo Gussalli Beretta (1440) – 2,9 miliardi di dollari
  36. Annalisa Doris (1440) – 2,9 miliardi di dollari
  37. Lina Tombolato (1440) – 2,9 miliardi di dollari
  38. Luca Garavoglia (1504) – 2,8 miliardi di dollari
  39. Roberto Crippa (1611) – 2,6 miliardi di dollari
  40. Cristiano Crippa (1611) – 2,6 miliardi di dollari
  41. Gustavo Denegri (1676) – 2,5 miliardi di dollari
  42. Nicola Bulgari (1676) – 2,5 miliardi di dollari
  43. Alberto Bombassei (1676) – 2,5 miliardi di dollari
  44. John Elkann (1676) – 2,5 miliardi di dollari
  45. Alessandra Garavoglia (1676) – 2,5 miliardi di dollari
  46. Stefano Gabbana (1755) – 2,4 miliardi di dollari
  47. Domenico Dolce (1755) – 2,4 miliardi di dollari
  48. Sabrina Benetton (1834) – 2,3 miliardi di dollari
  49. Nerio Alessandri (1834) – 2,3 miliardi di dollari
  50. Pantaleo Dell’Orco (1913) – 2,2 miliardi di dollari
  51. Manfredi Lefebvre d’Ovidio (1913) – 2,2 miliardi di dollari
  52. Marina Prada (1982) – 2,1 miliardi di dollari
  53. Alberto Prada (1982) – 2,1 miliardi di dollari
  54. Paolo Bulgari (1982) – 2,1 miliardi di dollari
  55. Mario Moretti Polegato (2177) – 1,9 miliardi di dollari
  56. Barbara Berlusconi (2177) – 1,9 miliardi di dollari
  57. Barbara Benetton (2177) – 1,9 miliardi di dollari
  58. Massimo Moratti (2177) – 1,9 miliardi di dollari
  59. Giovanni Arvedi (2177) – 1,9 miliardi di dollari
  60. Luigi Berlusconi (2177) – 1,9 miliardi di dollari
  61. Eleonora Berlusconi (2177) – 1,9 miliardi di dollari
  62. Monica Crippa (2274) – 1,8 miliardi di dollari
  63. Sandro Veronesi (2386) – 1,7 miliardi di dollari
  64. Mariarosa Lavelli (2386) – 1,7 miliardi di dollari
  65. Diego Della Valle (2386) – 1,7 miliardi di dollari
  66. Filippo Ghirelli (2600) – 1,5 miliardi di dollari
  67. Alessandro Rosano (2600) – 1,5 miliardi di dollari
  68. Susan Carol Holland (2712) – 1,4 miliardi di dollari
  69. Luca Ferrari (2712) – 1,4 miliardi di dollari
  70. Luca Querella (2858) – 1,3 miliardi di dollari
  71. Matteo Danieli (2858) – 1,3 miliardi di dollari
  72. Antonio Percassi (2858) – 1,3 miliardi di dollari
  73. Francesco Patarnello (2858) – 1,3 miliardi di dollari
  74. Marco Squinzi (3017) – 1,2 miliardi di dollari
  75. Danilo Iervolino (3017) – 1,2 miliardi di dollari
  76. Marina Caprotti (3017) – 1,2 miliardi di dollari
  77. Giuliana Caprotti (3017) – 1,2 miliardi di dollari
  78. Veronica Squinzi (3017) – 1,2 miliardi di dollari
  79. Andrea Della Valle (3185) – 1,1 miliardi di dollari
  80. Silvana Armani (3185) – 1,1 miliardi di dollari
  81. Luigi Cremonini (3185) – 1,1 miliardi di dollari
  82. Leone Benetton (3185) – 1,1 miliardi di dollari
  83. Fulvio Montipò (3185) – 1,1 miliardi di dollari
  84. Rosanna Armani (3332) – 1 miliardo di dollari
  85. Federico De Nora (3332) – 1 miliardo di dollari
  86. Andrea Camerana (3332) – 1 miliardo di dollari

